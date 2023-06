DEUTSCHE TELEKOM - Massiver Kurseinbruch

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 19,138 € (XETRA)

Bei 21,83 EUR liegt eine starke charttechnische Barriere im Markt. Die Barriere rührt von einem mehrjährigen Kursmusterfraktal zur Jahrtausendwende her. Sie ist relevant! Seit März hatte sich in diesem Kursbereich eine kleine bärische SKS ausgebildet, die sich schon seit 2 Wochen nach unten entfaltet. Regelkonform. Bei 18,60 und 17,60 EUR liegen Unterstützungen im Markt, die Kursstabilierungen ermöglichen dürften. Aus heutiger Sicht besteht ausgehend von den Unterstützungsbereichen die Möglichkeit wieder anziehender Kurse in Richtung 21,00 und 23,00 EUR.

Hintergrund für den Kursrutsch im Telekommunikationssektor ist die folgende Meldung:

AMAZON könnte ins Mobilfunkgeschäft einsteigen - 17:23 Uhr, 02.06.2023

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)