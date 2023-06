ProSiebenSat.1 gefragt wegen Großaktionär-Beteiligungen

Das Tun wichtiger Großaktionäre sorgt am Freitag für Kursfantasie bei ProSiebenSat.1. Die Aktien des Medienkonzerns zogen um 2,5 Prozent auf etwa 8 Euro an. Sie testeten im Zuge dessen die 21-Tage-Linie, die ein beliebter Kurzfristindikator ist und seit Ende April massiv nach unten zeigt. Für Gesprächsstoff sorgte vor allem, dass die von der tschechischen Milliardärin Renáta Kellnerová kontrollierte PPF-Gruppe ihren Anteil inklusive Finanzinstrumente auf gut 15 Prozent aufgestockt hat.

Einem Händler zufolge ist es wahrscheinlich, dass PPF die Beteiligung in den kommenden Tagen und Wochen weiter ausdehnt. Vor der Hauptversammlung am 30. Juni sei es wichtig, dies weiterzuverfolgen, denn schließlich könnte PPF als aktiver Medien-Investor dann bei Besetzungsfragen im Aufsichtsrat mit der MediaForEurope Gruppe in eine ähnliche Richtung tendieren. Das von der Berlusconi-Familie kontrollierte Unternehmen ist derzeit mit knapp 30 Prozent der größte ProSiebenSat.1-Aktionär. Auch MediaForEurope wird die Intention nachgesagt, weitere Anteile zuzukaufen, um langfristige strategische Ambitionen zu verfolgen.

Redaktion onvista/dpa-AFX