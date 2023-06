Dax Chartanalyse 12.06.2023: Bullischer Wochenstart

Widerstand: 16.120 16.332 Unterstützung: 16.020 15.960

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Donnerstag lautete wie folgt:

Die Tatsache, dass die Unterstützung um 15.900 Punkte heute Vormittag erneut verteidigt wurde, ist kurzfristig bullisch zu interpretieren. gelingt ein nachhaltiger Ausbruch per Stundenschluss über 16.020 Punkte, wäre eine erneute Kaufwelle Richtung 16.300 und höher denkbar.

Nachdem sich der Index am vergangenen Freitag - der Brückentag nach Fronleichnam - trotz bullischer Vorgaben von der Wall Street kaum vom Fleck gerührt hatte, sehen wir heute Vormittag die favorisierte Aufwärtsbewegung im deutschen Leitindex: Nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart legt der Index am Vormittag über 100 Punkte zu und klettert teilweise über die 16.100er Marke.

Ausblick:

Mit dem bisherigen Monatshoch um 16.115 Punkte wurde am Vormittag bereits ein erstes Zwischenziel auf der Oberseite erreicht. Hier ist zunächst tendenziell mit dem Beginn einer (Zwischen-?) Konsolidierung zu rechnen.

Der Bereich um 16.000 Punkte fungiert nun als kurzfristig entscheidende Unterstützung auf der Unterseite. Oberhalb dieser Zone haben die Käufer aus charttechnischer Sicht die besseren Karten.

Quelle: Tradingview

