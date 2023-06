EUR/USD Wochenausblick: EZB und Federal Reserve im Fokus

Rückblick:

Das Fazit des vergangenen Wochenausblicks ("Weitere Erholungswelle denkbar") vom letzten Montag lautete wie folgt:

Im Zuge der impulsiven Erholungsbewegung Mitte der vergangenen Woche wurde der mehrwöchige Abwärtstrend im 4-Stundenchart überwunden. So lange das Paar nun nicht wieder unter diese Trendlinie abrutscht, wird im Wochenverlauf tendenziell eine zweite Erholungswelle Richtung 1,0800 USD präferiert.

Die Trendlinie wurde erneut getestet, nicht aber unterboten. Im Anschluss gab es die avisierte zweite Erholungswelle Richtung 1,08er Marke, das Wochenhoch lag bei 1,0790 USD.

Ausblick:

Nach der eher ruhigen abgelaufenen Handelswoche mit wenig nennenswerten Events kommt es in dieser Handelswoche quasi "knüppeldick": Am Dienstag und Mittwoch stehen mit den Verbraucher- und den Produzentenpreisen wichtige Inflationsdaten aus den USA auf dem Kalender, zudem stehen am Donnerstag die viel beachteten Einzelhandelsdaten in Übersee an.

Die Highlights der bevorstehenden Handelswoche sind aber ohne Zweifel die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der EZB. Die Federal Reserve macht am Mittwochabend den Auftakt, am Donnerstag steht dann der EZB-Entscheid an. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt der US-Notenbank liegt bei lediglich ca. 25 Prozent für den Entscheid diese Woche, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die EZB ist da schon deutlich höher.

Charttechnischer Ausblick

Die Erholungsbewegung seit dem Zwischentief von Ende Mai trägt bislang lediglich einen korrektiven Charakter und sollte von einem weiteren Abwärtsschub in den Bereich 1,0500 bis 1,0600 USD abgelöst werden, vorausgesetzt den Käufern gelingt kein nachhaltiger Ausbruch über den Bereich 1,0840/60 USD. Nachhaltigere Trendbewegungen sind allerdings erst ab der zweiten Wochenhälfte wahrscheinlich und primär davon abhängig, was Fed-Chef Powell auf der Pressekonferenz am Mittwochabend von sich gibt.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 14:30 Uhr US-Verbraucherpreise

Mittwoch: 14:30 Uhr US-Produzentenpreise 20 Uhr FOMC Entscheid 20:30 FED PK

Donnerstag: 14:15 Uhr EZB Entscheid 14:30 Uhr US-Einzelhandelsdaten 14:45 EZB PK

Freitag: 16 Uhr Uni Michigan Sentiment