Worauf man bei der Aktien-Analyse unbedingt achten muss! | Börse Stuttgart | Invest I Aktien

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett

► Abonniere kostenlos unseren Aktien-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



Teil 2 auf Daniels Kanal ►

https://youtu.be/-qJMBEMKnmM



► Darum geht's im Video:

Bei der Analyse von Einzel-Aktien tun sich nicht nur Börsenneulinge schwer. Auf der Invest 2023 erklärt Daniel Wassmer worauf es ankommt. Wo ist mein Unternehmen in der Produktionskette angesiedelt? Was muss ich bei Software-Aktien beachten? Ist mein Unternehmen ein “Zykliker”? Die Antwort auf diese und weitere Fragen erfährst du in diesem Video!

Was es mit “Spawner”-Unternehmen auf sich hat, welche Rolle das Management spielt und welche Rolle Aktienrückkäufe spielen erklärt Daniel im zweiten Teil auf seinem Kanal “Investflow”.



Timestamps:



00:00 ► Disclaimer und Intro

01:17 ► So startest du richtig in die Aktienanalyse

02:14 ► Kennzahlen für verschiedene Sektoren

10:50 ► Ein wichtiger Faktor: Die Position in der Produktionskette

14:11 ► Ist mein Unternehmen ein "Zykliker"?

15:01 ► Der Blick auf die Konkurrenz

15:31 ► Was der "Total addressable market" für das Wachstumspotenzial bedeutet

17:00 ► Das Geschäftsmodell

19:34 ► Bewertung & KGV am Beispiel Apple



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/