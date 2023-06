Dax vorbörslich im Plus – Markt bleibt zuversichtlich vor US-Inflationsdaten

Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag dürfte der deutsche Aktienmarkt an seine Gewinne vom Wochenauftakt anknüpfen. Positive Vorgaben liefern die US-Börsen vom Vorabend, wo die Anleger vor allem bei den Technologiewerten an der Nasdaq stark zugriffen.

Der X-Dax, Indikator für den Dax, signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent auf 16.197,98 Punkte und damit den höchsten Stand seit drei Wochen. Damals war der deutsche Leitindex mit 16.331 Zählern kurz auf ein Rekordhoch gestiegen, das nun wieder in Reichweite kommt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Dienstagmorgen 0,7 Prozent höher starten.

Die für 14.30 Uhr terminierten US-Inflationsdaten sind für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch von hoher Bedeutung. Da die Inflationsrate im Mai 2022 besonders hoch ausgefallen sei, dürfte der Rückgang der Jahresrate mathematisch bedingt jetzt besonders stark ausfallen, sagte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Die Inflationsrate ist das letzte Hindernis auf dem Weg zur Zinspause der Fed.

Sollte die Inflation wie erwartet in Richtung vier Prozent fallen, dann stehe der Zinspause in den Augen vieler Analysten nichts mehr im Weg.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten könnten die SAP-Aktien von positiven Quartalszahlen des US-Rivalen Oracle profitieren. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen SAP im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag um 0,6 Prozent. Florierende Cloud-Services verhalfen dem US-Softwarekonzern im vergangenen Geschäftsquartal zu mehr Gewinn und Umsatz. Die Cloud-Erlöse wuchsen um 54 Prozent, auch dank des Booms von KI-Anwendungen (Künstliche Intelligenz). Die gute Dynamik bei Oracle und ein großer Tech-Hype seien gute Voraussetzungen für SAP, kommentierte ein Börsianer am Morgen.

Die Papiere von Dürr legten auf Tradegate um 1,4 Prozent zu. Der Maschinenbauer will mit einem bis zu 480 Millionen Euro teuren Zukauf von BBS seinen Umsatz in der Automatisierungstechnik 2024 auf rund eine halbe Milliarde Euro mehr als verdoppeln. Die Übernahme sollte als positiver strategischer Schritt von Dürr betrachtet werden, sagte ein Händler am Morgen. Der Preis scheine in Ordnung zu sein.

USA: Tech-Werte gefragt

Zu Beginn einer von Notenbanken-Entscheidungen dominierten Woche haben die Anleger vor allem bei Technologietiteln zugegriffen. Der Nasdaq 100 baute seine Gewinne nach einem freundlichen Auftakt aus und schloss 1,76 Prozent fester mit 14.784,30 Punkten - damit markierte er erneut ein Hoch seit April 2022. Im bisherigen Jahresverlauf schneidet der technologielastige Auswahlindex deutlich besser ab als die Standardwerte-Indizes, die auch am Montag hinterherhinkten: Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann letztlich 0,56 Prozent auf 34.066,33 Punkte, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,93 Prozent auf 4.338,93 Punkte bergauf.

Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Die freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten sorgte für Rückenwind. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,4 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzhen und Shanghai gewann 0,1 Prozent.

Renten

Bund-Future 134,45 0,08%\°

Devisen: Euro steigt in Richtung 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt und ist in Richtung 1,08 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0795 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0765 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf blicken die Marktteilnehmer über den Atlantik. In den USA veröffentlicht die Regierung am Nachmittag Inflationsdaten für den Monat Mai. Es wird mit einem weiteren Rückgang der hohen Inflation gerechnet.

Die Entwicklung hat großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, von der am Mittwoch eine Zinspause erwartet wird. Nach kräftigen Anhebungen um insgesamt fünf Prozentpunkte seit März 2022 dürfte die Fed ihren Leitzins vorerst stabil halten, erwarten viele Fachleute.

Euro/USD 1,0781 0,21

USD/Yen 139,5035 -0,07

Euro/Yen 150,4050 0,14\°

Ölpreise erholen sich leicht

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel etwas von ihren jüngsten Abschlägen erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 72,24 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 24 Cent auf 67,36 Dollar.

Etwas Druck nahm der schwächere Dollar von den Erdölpreisen. Wertet die US-Währung ab, führt das über Wechselkurseffekte häufig zu einer stärkeren Rohölnachfrage. Etwas besser war die Stimmung auch, weil die chinesische Zentralbank einen kurzfristigen Leitzins leicht reduzierte. Damit will die Notenbank der bislang enttäuschenden Konjunkturentwicklung etwas Auftrieb verleihen.

Grundsätzlich dominieren am Ölmarkt aber die Nachfragesorgen. Kummer bereiten neben schwachen Lage in China vor allem die trüben Aussichten für die USA. Die beiden Länder sind die größten Energieverbraucher der Welt. Seit Jahresbeginn sind die Erdölpreise um mehr als zehn Prozent gefallen.

Brent 72,32 0,48 USD

WTI 67,47 0,36 USD\°

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 2,5 (3) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 12 (9,30) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- MORGAN STANLEY NIMMT HENSOLDT MIT 'UNDERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 25 EUR

- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 9,20 (9) EUR - 'BUY'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 80 (84) EUR - 'BUY'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 10,50 (11) EUR - 'BUY'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 27,50 (28,50) EUR - 'BUY'

- SOCGEN STARTET FRAPORT MIT 'HOLD' - ZIEL 52 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ORACLE AUF 135 (125) USD - 'BUY'

- MORGAN STANLEY HEBT URBAN OUTFITTERS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 41 USD

- UBS SENKT APPLE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 190 (180) USD

- JPMORGAN NIMMT FIRST HORIZON CORP MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 13 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 156 (145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 93 (95) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT VERALLIA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 42 (45) EUR

- BERENBERG SENKT ZIGNAGO VETRO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 18 (17) EUR

- CITIGROUP SENKT ADMIRAL GROUP AUF 'SELL' (NEUTRAL)

- JEFFERIES HEBT HIPGNOSIS SONGS FUND AUF 'BUY' (HOLD)

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 930 (900) PENCE - 'BUY'

- JPMORGAN SETZT NESTE AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY STARTET BAE SYSTEMS MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 1208 PENCE

- MORGAN STANLEY STARTET DASSAULT AVIATION MIT 'EQUAL-WEIGHT'

- MORGAN STANLEY STARTET LEONARDO MIT 'EQUAL-WEIGHT'

- MORGAN STANLEY STARTET MELEXIS MIT 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 95 EUR

- MORGAN STANLEY STARTET NORDIC SEMICONDUCTOR MIT 'EQUAL-WEIGHT'

- MORGAN STANLEY STARTET THALES MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 169 EUR

- MORGAN STANLEY STARTET VAT GROUP MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 440 CHF

- RBC HEBT NESTE AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 57 (48) EUR

- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR AENA AUF 174 (171) EUR - 'BUY'

- SOCGEN STARTET AEROPORTS DE PARIS MIT 'HOLD' - ZIEL 144 EUR

- SOCGEN STARTET FLUGHAFEN ZURICH MIT 'BUY' - ZIEL 234 CHF

Termine Unternehmen

09:00 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung

10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Aurubis, Capital Markets Day

DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure - Plädoyer der Staatsanwaltschaft, München

USA: Home Depot, Investor Day

Termine Konjunktur

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 05/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 06/23

14:00 POL: Handelsbilanz 04/23

14:00 POL: Leistungsbilanz 04/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 05/23

14:30 USA: Realeinkommen 05/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:00 DEU: Abschluss Ostdeutsches Wirtschaftsforum 2023, Bad Saarow

09:00 DEU: Abschluss bundesweiter Kongress für kommunales Energiemanagement zum Thema «Chancen der kommunalen Wärmewende», Eisenach

LUX: Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten, Luxemburg

Redaktion onvista/dpa-AFX