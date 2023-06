Dax Chartanalyse 16.06.2023: Neues Allzeithoch zum Wochenschluss

Widerstand: 16.340 16.500 Unterstützung: 16.264 16.165

Rückblick:

Der Index tauchte gestern kurzzeitig deutlich unter die 16.200er Unterstützung ab, konnte sich aber am Nachmittag mit Rückenwind der Wall Street noch einmal deutlich erholen und zurück Richtung 16.300 Punkte klettern. Heute morgen übernahmen die Käufer nach einem kurzen Schwächeanfall zur Eröffnung recht zügig wieder das Zepter und schickten den Index wieder Richtung bisheriges Allzeithoch.

Ausblick:

Nach einer turbulenten Handelswoche mit zwei wichtigen Zinsentscheiden in den USA und Europa klettert der Index am Freitag auf ein neues Allzeithoch, gut 400 Punkte oberhalb des Niveaus vom vergangenen Freitag. Aus charttechnischer Sicht gibt es bislang keinerlei Anzeichen für eine bevorstehende Trendumkehr, im Zweifel muss daher tendenziell von einer Fortsetzung der Rekordjagd ausgegangen werden. Erste kleinere Verkaufssignale würden bei einem Stundenschluss unterhalb von 16.200 Punkte generiert werden, bis dahin heißt es zunächst weiter "the trend is your friend".

Quelle: Tradingview

