EUR/GBP: Exakt am 61,8 Prozent Fibo gedreht

In Großbritannien ist neusten Erhebungen zufolge die Inflation zuletzt sogar gestiegen, dies bekräftigte auch den BoE-Entscheid vor wenigen Tagen die Zinsen weiter anzuheben. Bis dahin hatte sich das Pfund Sterling noch von seiner harten Seite gezeigt und am Beispiel des Währungspaares EUR/GBP in den Bereich von 0,8520 GBP korrigiert. Doch seit einigen Tagen läuft eine deutliche Gegenreaktion, die an erste markante Hürden um 0,8613 GBP heranreichte. Ein Ausbruch darüber könnte infolgedessen weiteres Aufwärtspotenzial zwischen den beiden Handelsmarken bestehend aus den 61,8 und 38,2 % Fibonacci-Retracement freisetzen.

Kleine Trendwende möglich

Um weiteres Aufwärtspotenzial beim Währungspaar EUR/GBP in den Widerstandsbereich um 0,8661 aus darüber zurück an den EMA 20 um 0,8704 GBP freizusetzen, bedarf es eines nachhaltigen Tagesschlusskurses oberhalb von 0,8615 GBP. Hierauf könnten dann entsprechende Long-Positionen abgeschlossen werden. Sollte es allerdings dynamisch unter die Horizontalunterstützung von 0,8509 GBP talwärts gehen, ließe sich lediglich Korrekturpotenzial auf 0,8345 GBP für das Paar ableiten.