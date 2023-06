Dax Chartanalyse 22.06.2023: 16.000er Marke nun Widerstandszone

Widerstand: 16.000 16.290 Unterstützung: 15.800 15.580

Rückblick:

Die 16.290er Marke wurde gestern Nachmittag nicht einmal annähernd attackiert, das übergeordnete bärische Setup hatte somit weiter Bestand. Die 16.000er Marke konnte gestern gerade so noch verteidigt werden. Dies änderte sich allerdings heute morgen - nach einer größeren Abwärtskurslücke zum Handelsstart gab der Index über 200 Punkte nach im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Ausblick:

Mehr als 600 Punkte unterhalb des Allzeithochs vom vergangenen Freitag war der Index am Morgen deutlich überkauft, Nährboden für eine technische Zwischenerholung. Diese trifft allerdings bereits schon im Bereich 16.000 bis 16.040 Punkte auf einen massiven technischen Widerstand. Erst wenn diese Zone per Stundenschlusskurs überwunden werden kann, dürfen die Käufer ein wenig aufatmen. Bis dahin bleiben weiter ganz klar die Abwärtsrisiken dominant im deutschen Leitindex.

