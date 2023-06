Dax zum Start erneut deutlich schwächer

Deutschland: Schwacher Start

Nachdem der deutsche Leitindex gestern im Handelsverlauf nahezu alle Intraday-Kursverluste wieder egalisieren konnte deutet sich heute erneut ein sehr schwacher Handelsauftakt an. 30 Minuten vor Handelsbeginn wird der Index gut 100 Punkte tiefer im Bereich 15.875/80 Punkte getaxt. Als Grund für die Schwäche mussten erneut Zinssorgen herhalten.

USA: Gemischtes Bild

Anhaltende Befürchtungen über eine noch längere Zeit restriktive Geldpolitik in den USA haben den US-Leitindex Dow Jones Industrial auch am Donnerstag im Zaum gehalten. Mit 33 946,71 Punkten bewegte sich das Börsenbarometer kaum von der Stelle und setzte die Konsolidierung der vergangenen drei Börsentage fort. Die am Vortag kräftig gefallenen Technologiewerte an der Börse Nasdaq konnten sich erholen. Für den Nasdaq 100 ging es mit 1,18 Prozent auf 15 042,32 Punkte stärker nach oben, der Index ließ die 15 000er Marke wieder hinter sich. Der marktbreite S&P 500 lag zur Schlussglocke mit 0,37 Prozent im Plus bei 4381,89 Zählern.

Asien: Verluste in Fernost

An den Asien-Börsen hat es am Freitag deutlichere Verluste gegeben. Wie es hieß, kam es in Japan zu Gewinnmitnahmen bei gut gelaufenen Werten in der Erwartung, dass inländische Pensionsfonds ihre Positionen zum Quartalsende neu ausrichten. Der Nikkei 225 sank zuletzt um 1,76 Prozent auf 32 678,50 Punkte, auch belastet von unerwartet hohen Inflationszahlen. Erstmals seit Mitte März verbuchte er nun wieder einen Wochenverlust. In China pausierte der Handel nochmals feiertagsbedingt, in Hongkong jedoch wurde wieder gehandelt. Der Hang Seng verlor etwa zwei Prozent an Wert.

Umstufungen von Aktien

BERENBERG SENKT TALANX AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 50 EUR

JPMORGAN SETZT ARCELOR, VOESTALPINE, SALZGITTER AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

MORGAN STANLEY HEBT EVOTEC AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 29 (22) EUR

STIFEL HEBT COVESTRO AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 66 (34) EUR

JPMORGAN SETZT BHP, KUMBA UND RIO TINTO AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'(mit Material von dpa-AFX)