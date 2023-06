Vortagsgewinne abgegeben

Direkt zum Video auf YouTube

Was die Wall Street heute bremst, sind vor allem enttäuschende Wirtschaftsdaten. Der Juni-PMI Einkaufsmanager Index für die Industrie und Dienstleister fiel in Europa, Deutschland, Großbritannien und in Japan überraschend schwach aus. Um 15:45 Uhr MESZ werden die US-PMI-Daten gemeldet. Was Einzelwerte betrifft, profitieren die Aktien von 3M von der Beilegung von einigen der seit Jahren laufenden Rechtsklagen. Der Mischkonzern wird über einen längeren Zeitraum 10,5 bis 12,5 Mrd. Dollar auszahlen. Analysten reagieren gelassen. Die Aktien von Starbucks leiden unter einem drohenden Streik bei einigen Standorten in den USA. Nike und Target stehen wegen Abstufungen leicht unter Druck.



00:00 - Überblick

01:33 - Juni-PMI Einkaufsmanager Index schwach

02:40 - Inflation

04:40 - Risiko einer Rezession | US-PMI-Daten heute

05:22 - Ausblick kommende Woche (u.a. Verbraucherpreise)

07:27 - Ausblick Ergebnisse (u.a. Carnival, Krankenversicherungen, Nike, Delta Air)

09:10 - CarMax

11:35 - Pebblebrook Hotel

12:47 - 3M

15:41 - GlaxoSmithKline | Starbucks

17:07 - Ford | Virgin Galactic

19:35 - Accenture | MongoDB | 3C.ai | Nike | Target

21:18 - Podcast Interview mit Dan Niles

