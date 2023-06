Der Wind hat gedreht

Rückblick:

EUR/USD kletterte nach einer bullischen Konsolidierung im 4-Stundenchart in der abgelaufenen Handelswoche zunächst bis über die 1,10er Marke, kam im Anschluss allerdings unter heftigen Verkaufsdruck nach der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe aus Frankreich und Deutschland vom vergangenen Freitag. Dabei setzte das Währungspaar impulsiv unter die 1,09er Marke zurück. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Das daten-technische Highlight der Woche kommt erst am Freitagnachmittag: Mit der Kernrate des PCE-Preisindex steht ein sehr wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank auf dem Kalender, am Donnerstag kommen Inflationsdaten aus Deutschland.

Die anderen Wirtschaftsdaten diese Woche gehören eher in die Kategorie zweite Reihe. Da in Portugal im Wochenverlauf ein EZB-Symposium stattfindet und alle wichtigen Notenbanker ans Rednerpult treten, dürfte es dennoch eine abwechslungsreiche Handelswoche werden.

Charttechnischer Ausblick:

Mit dem Abverkauf zum Wochenschluss hat sich das charttechnische Bild zu Gunsten der Bären gewandelt im kurzfristigen Zeitfenster. Erholungen in den Bereich 1,0940/60 USD sind tendenziell als Einstiegsgelegenheit auf der Shortseite zu verstehen mit Absicherungsmöglichkeit oberhalb von 1,1020 USD. Eine zweite Korrekturwelle in den unteren 1,08er Bereich ist das favorisierte Szenario diese Woche.

Montag: 19:30 Rede Lagarde

Dienstag: 16 Uhr US Verbrauchervertrauen Conference Board

Mittwoch: 15:30 Powell Rede in Sintra

Donnerstag: ganztags Inflationsdaten Deutschland 14:30 Finales US BIP

Freitag: 14:30 USA PCE Preisindex Kernrate