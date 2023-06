EUR/USD Wochenausblick: Zinserhöhung sorgt für Rallyschub

Rückblick:

Die zweite Wochenhälfte brachte die erwartete Volatilität, mit dem besseren Ende für die Käuferseite. Nach der verkündeten Zinspause durch die US-Notenbank und der Zinserhöhung durch die EZB am darauffolgenden Tag bekamen die Käufer Rückenwind und hievten das Währungspaar bis auf 1,0970 USD. Beide Zinsentscheidungen waren exakt so erwartet worden, einige "Trading-Algos" waren offenbar dennoch überrascht.

Ausblick:

Die bevorstehende Handelswoche beginnt eher gemächlich mit einem US-Feiertag am Montag. Das Highlight der Handelswoche dürfte die halbjährliche Anhörung von Fed-Chef Powell vor dem US-Senat werden, die Anhörung vor dem Repräsentantenhaus am darauffolgenden Tag bringt dann in der Regel wenig neues. Am Freitag sind die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Frankreich, Deutschland und der Eurozone zu beachten, am Nachmittag steht dann das US-Pendant auf dem Kalender.

Charttechnischer Ausblick:

Bis zur Powell-Anhörung sollte sich das Währungspaar im Konsolidierungsmodus befinden und einen teil der aufgelaufenen Kursgewinne korrigieren. Der Horizontalwiderstand (rot im 4H-Chart unten) unterhalb der 1,10 USD-Marke war am Donnerstag eine Nummer zu groß für die Käuferseite.

Mögliche Einstiegslevels auf der Longseite liegen im Bereich 1,0850/60 USD. Erst ein Rücksetzer unter 1,08 USD per Stundenschluss dreht die charttechnische Situation wieder zu Gunsten der Bären.

Quelle: Tradingview

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe/ US-Feiertag

Dienstag: 8 Uhr Produzentenpreise Deutschland

Mittwoch: 16 Uhr Powell-Anhörung US-Senat

Donnerstag: 13 Uhr Zinsentscheid Bank of England 16 Uhr Powell-Anhörung House

Freitag: 9:15/9:30/10:00 EKM-Indizes FR/DE/EZ; 15:45 US-EKM (Einkaufsmanagerindex)