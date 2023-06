Ereignisse in Russland lassen Wall Street (zu Recht) kalt

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Natürlich stehen die Turbulenzen in Russland auch an der Wall Street im Fokus. Wie dem auch sei, wird dadurch nicht das Narrativ verändert. US-Firmen haben Vermögenswerte in der Region längst abgeschrieben, und sind dort nicht mehr vertreten. Die Spannungen dürften eher dazu führen, dass die Öl-Förderquoten ausgeweitet werden, als Gegengewicht zu der finanziell schlechten Lage des Landes.



00:00 - Intro

00:14 - Überblick

00:46 - Turbulenzen in Russland | Reaktion Wall Street

02:55 - Tesla

04:20 - Meta | Google

07:05 - Uber | Micron

07:55 - Wochenverlauf (u.a. Carnival, Nike, Delta Air)

08:25 - Wirtschaftsdaten Deutschland | Wirtschaft in China

11:25 - Tesla | Lucid | SpaceX | TikTok

13:12 - IBM | Wolfspeed | Immobilienmarkt | SL Green

14:40 - Spirit AeroSystems | Diamond Offshore | Boston Beer | PacWest

15:40 - Wochenausblick | Verbraucherpreise





► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell