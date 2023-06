Dax Tagesrückblick: FMC unter Druck - Dax rettet sich ins Plus

Der deutsche Leitindex startete zunächst positiv in den Handel, wurde jedoch am Vormittag erneut abverkauft. Erst im Bereich um 15.750 Punkte fanden sich am frühen Nachmittag Käufer. Rückenwind von der Wall Street rettete den Index dann am Nachmittag - der Index ging mit einem Plus von 34 Punkten bei 15.846 au dem Handel.

Umfeld bleibt schwierig

Das schwierige Umfeld lädt nicht gerade zu Aktienkäufen ein. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, stellte die Märkte bei einer Konferenz der Notenbank in Portugal auf eine erneute Anhebung der Leitzinsen im Juli ein. Dies kommt bei aktuell schwacher Wirtschaftsstimmung besonders ungelegen.

Angeführt wurde der Dax von den weiter erholten Papieren von Zalando mit einem Kursgewinn von 2,4 Prozent. Auch Siemens Energy waren nach dem jüngsten Kurseinbruch infolge zurückgezogener Jahresziele wieder gesucht und stiegen um 2,3 Prozent. Verkauft wurden dagegen Papiere aus dem Pharma- und Medizintechnikbereich. Sartorius fielen im Dax um mehr als 5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni, nachdem man jüngst die Anleger mit einer Gewinnwarnung verprellt hatte.

Fresenius Medical Care (FMC) sanken im MDax um 5,5 Prozent. Gründe sind schlechte Nachrichten aus den USA: Eine Erhöhung der Erstattung von Dialyse-Behandlungskosten im Rahmen des staatlichen Medicare-Programms fiel niedriger aus als von Experten erwartet. Für die Papiere des FMC- Anteilseigners Fresenius ging es um 1,8 Prozent bergab.

Nach einer Abstufung durch das Bankhaus Metzler ging es zudem für die Aktien von Carl Zeiss Meditec um gut 5 Prozent nach unten. Ähnlich schwach waren Gerresheimer Eine Gewinnwarnung der US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance trübte am Nachmittag die Stimmung im Sektor zusätzlich.

Synlab waren hingegen Ausreißer mit plus 1,6 Prozent. Es kam am Markt gut an, dass der Labordienstleister seine Aktivitäten in der Schweiz an das australische Unternehmen Sonic Healthcare verkaufte. Volkswagen drosselt nach Angaben des Betriebsrates in seinem Emder Werk wegen eines schwächelnden Absatzes vorübergehend die Produktion von E-Autos. Die Aktien sanken um 1,7 Prozent.

US-Indizes sorgen für Rückenwind am Nachmittag

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag in der ersten Handelshälfte zugelegt. Der Dow Jones Industrial notierte 0,4 Prozent höher bei 33 847,59 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg ebenfalls um 0,4 Prozent auf 4346,98 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,5 Prozent auf 14 759,09 Punkte.

Die vorbörslich veröffentlichten Auftragseingänge langlebiger Güter, die im Mai gegenüber dem Vormonat überraschend weiter gestiegen waren, hatten einen moderat positiven Einfluss auf die Kurse. Zudem stiegen die US-Hauspreise im April überraschend deutlich. Auch die Zahl der verkauften Neubauten im Mai legte unerwartet kräftig zu. Ferner hellte sich die Stimmung der Verbraucher im Juni stärker auf als erwartet. (mit Material von dpa-AFX)