Euro Bund-Future: Chart insgesamt bullisch

Dass seit dem Herbst letzten Jahres deutliche Bremsspuren im Ausverkauf des Euro Bund-Futures (BuFu) zu erkennen waren, war nichts Neues. Nach einem finalen Verlaufstief bei 130,47 Euro Anfang März dieses Jahres konnte ein erster starker Impuls an 140,30 Euro etabliert werden. Die Wochen darauf waren von einer Konsolidierung in Form eines zunächst steil abwärts gerichteten Keils geprägt. Diese Annahme hat sich im weiteren Verlauf jedoch nicht bestätigt, aktuell tendiert der BuFu in einem etwas flacheren schwarz eingezeichneten Keil, der aber ebenfalls bullische Züge trägt.

Ausbruch lässt noch auf sich warten

Der Bereich innerhalb des schwarz eingezeichneten Keils ist zunächst als neutral zu bewerten, erste Anzeichen auf eine positive Auflösung würden sich oberhalb von 136,00 Euro ergeben, Zugewinne an die letzten Verlaufshochs zwischen 136,59 und 137,29 Euro wären dann die Folge. Spätestens ab dem EMA 200 sollten Investoren jedoch mit einem Pullback rechnen, übergeordnet auf mittelfristiger Basis könnte eine dreiwellige Erholungsbewegung sogar an 142,87 Euro heranreichen. Auf der Unterseite würde ein Bruch der letzten Verlaufstiefs aus Mitte Juni von 130,18 Euro schlagartig ein bärisches Szenario für den BuFu hinauf beschwören, Verluste auf die Jahrestiefs bei 130,47 Euro blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.