Dax startet mit deutlichem Plus in den Handel

Deutschland: Positiver Handelsstart

30 Minuten vor Handelsbeginn wird der deutsche Leitindex - ähnlich wie gestern - mit einem deutlichen Kursplus von 70-80 Punkten im Vergleich zum XETRA-Schluss im Bereich 15.920 Punkte getaxt.

USA: Kursgewinne nach Verlustserie

Nach sechs Verlusttagen in Folge haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 33 926,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,15 Prozent auf 4378,41 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,75 Prozent auf 14 945,91 Punkte.

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die positiven Vorgaben aus den USA nahm vor allem die japanische Börse auf. Der Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 1,5 Prozent zu. In China nahmen die Anleger derweil nach schwachen Daten zur Ergebnisentwicklung in der Industrie einige Gewinne vom Vortag wieder mit. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sank im späten Handel um rund 0,5 Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index rund 0,1 Prozent ein.

Umstufungen von Aktien:

CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 110 (100) EUR - 'OUTPERFORM'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR VITESCO AUF 78 (70) EUR - 'BUY'

ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 230 (225) EUR - 'NEUTRAL'

RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 165 (160) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 75 (73) EUR - 'OUTPERFORM'

UBS SENKT SIEMENS ENERGY AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 16 (25) EUR

UBS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 121 (125) EUR - 'BUY' (mit Material von dpa-AFX)