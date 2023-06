Crash - nach oben | Mehr Wachstum, weniger Inflation.

Das Wachstum der US-Wirtschaft gewinnt an Schwung, was die Stimmung am Aktienmarkt anfacht. Allerdings signalisieren die Renditen der Staatsanleihen, dass Ende Juli die Zinsanhebungen fortgesetzt werden dürften. Die Kernrate des PCE-Preisindex lag im Mai leicht unter den Zielen, verharrt aber auf einem hohen Niveau. Saisonal betrachtet ist der Juli ein historisch betrachtet übrigens ein guter Monat für den Aktienmarkt. Inklusive des Jahres der 2008, schloss der Monat 15 Jahre in Folge jeweils mit Kursgewinnen.



00:00 - Intro

00:20 - Urlaub | Interview Marko Papić

01:08 - Inflationsdaten

02:30 - Spagat an der Wall Street

04:02 - Erneute Zinsanhebungen | Verbraucherpreise | Sintra-Konferenz

06:06 - Aktienmarkt widerstandsfähig | REITS

07:24 - Rücklauf der Inflation & Erholung am Häuser- und Aktienmarkt

08:13 - Juli historisch betrachtet | Erzeugerpreise

09:30 - Renditen der Staatsanleihen dürften steigen

10:05 - Nike

12:25 - ASML

14:14 - Airbnb | Progress Software | UBS

15:52 - Spirit | Wochenausblick

17:35 - Beitrag zum Communitytreffen



