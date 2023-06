Dax Chartanalyse 30.06.2023: Die Hürde bei 16.000 ist genommen!

Widerstand: 16.080 16.198 Unterstützung: 16.000 15.945

Rückblick:

Der deutsche Leitindex konsolidierte gestern oberhalb der 15.900er Marke und kann heute Vormittag recht dynamisch über den mehrfach angesprochenen entscheidenden Widerstand in Form der 16.000er Marke anziehen. Mit dem Stundenschluss oberhalb dieser Marke wurde ein prozyklisches Kaufsignal generiert.

Ausblick:

Inwiefern die heutige Bewegung auf "window dressing" zum Quartalsende zurückzuführen ist, wird die kommende Handelswoche zeigen. Aus charttechnischer Sicht ist oberhalb der 16.000er Marke der Weg des geringsten Widerstands nun erst einmal wieder nordwärts in Richtung 16.400er Marke. Untergeordnete Widerstände auf dem Weg dahin liegen im Bereich 16.080 und 16.190 sowie 16.280 Punkte.

Am Nachmittag stehen mit der PCE-Kernrate noch einmal wichtige Inflationsdaten aus den USA auf dem Kalender, bevor sich die Amerikaner dann in ein langes Wochenende verabschieden - am Dienstag ist der Unabhängigkeitsfeiertag.

