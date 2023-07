Dax Chartanalyse 04.07.2023: Impulslos Richtung 16.000er Marke

Widerstand: 16.200 16.430 Unterstützung: 16.020 15.999

Rückblick:

Das "window dressing" zum Quartalsende wurde am gestrigen Handelstag zumindest teilweise korrigiert, heute Vormittag tendiert der Index leicht schwächer unterhalb der 16.100 Punkte-Marke ohne größeren Bewegungsdrang.

Ausblick:

Diese wenig dynamische Korrekturphase nach der jüngsten Aufwärtswelle dürfte im kurzfristigen Zeitfenster zunächst weiter anhalten - in den USA ist heute Unabhängigkeitsfeiertag, von der Wall Street gibt es somit bis morgen keinerlei neue Impulse. Entsprechend muss in den kommenden Handelsstunden tendenziell ein weiteres Abdriften ohne jedwede Dynamik in Richtung 16.000 bis 16.030 Punkte gerechnet werden. Dort stehen die Chancen für eine Stabilisierung und anschließende Aufwärtsreaktion recht gut.

