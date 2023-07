Digitaler Euro soll kommen: Countdown für eine Mondlandung und Risiko einer Fehlzündung

Gerade hat die EU-Kommission ihre Vorschläge für einen Rechtsrahmen für den digitalen Euro vorgelegt und heute hat der Bundesbankpräsident schon einmal prognostiziert, dass die die Europäische Zentralbank (EZB) im Oktober entscheiden wird, die Arbeiten an einem digitalen Euro weiter voranzutreiben.

Wozu brauchen wir den digitalen Euro?

Fakt ist: Unsere Wirtschaft funktioniert bereits heute größtenteils mit einer digitalen Währung. Diese musste nicht mehr erfunden werden. Unsere Bankguthaben sind kein Haufen Bargeld, der in einem Banktresor herumliegt. Alle Bankguthaben sind weltweit auf Servern gespeichert. Wir bezahlen unsere Rechnungen, indem wir Überweisungen von unseren Bankkonten mit unseren Computern vornehmen.

Beim Einkauf an der Kasse tippen wir unsere Debit- oder Kreditkarten- Geheimnummern ein oder ziehen die Karten einfach durch die Kassenterminals. Oder wir verwenden die Apps von Apple Pay, Google Pay oder PayPal und bezahlen mit unseren Smartphones, indem wir unsere dort hinterlegten Debit- oder Kreditkarten digital zur Zahlung präsentieren. Wofür brauchen wir also den digitalen Euro?

Argument der EZB und der EU Kommission ist deswegen immer: mit dem digitalen Euro bekommen die Europäer endlich ein eigenes Angebot für digitale Zahlungen als Alternative zu Zahlungsdienstleistern, die nicht in Europa beheimatet sind.

Nach den jetzigen Planungen würde die EZB vermeintlich ein Goldilock-Szenario für den digitalen Euro erschaffen: Nicht so viel im Umlauf, dass Verbraucher und Unternehmen Ersparnisse oder Liquidität zur Zentralbank verlagern könnten, aber auch nicht so wenig, dass der digitale Euro irrelevant wäre. Da er auch für den Online-Einkauf geeignet sein soll, könnte er präemptiv verhindern, dass Amazon und Co. mit einer eigenen Währung einen relevanten Marktanteil erobern könnten.

Wenn Technokraten allerdings Mondlandungen versuchen, sind Fehlzündungen immer ein echtes Risiko. Meine ausführliche Einschätzung dazu gibt es hier im Artikel und im Videoformat.