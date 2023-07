Dax Chartanalyse 11.07.2023: Positive Eröffnung wird komplett abverkauft

Widerstand: 15.770 15.850 Unterstützung: 15.600 15.450

Rückblick:

Der Index hielt sich gestern oberhalb von 15.600 Punkten und konnte heute Morgen nach guten Vorgaben deutlich fester starten. Allerdings übernahmen die Bären zügig wieder das Kommando. Nachdem kein Stundenschlusskurs oberhalb von 15.700 Punkten gelang verlor der Index am Vormittag zeitweise über 120 Punkte vom Tageshoch.

Ausblick:

Die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel für die Käufer - so könnte das Fazit des heutigen Vormittags lauten. Der impulsive Abverkauf nach der positiven Eröffnung am heutigen Morgen ist tendenziell bärisch zu interpretieren - oberhalb von 15.700 Punkten wurde die Luft für die Käufer schnell wieder sehr dünn. Die Fallhöhe vom aktuellen Kursniveau ist derzeit enorm, das Chance Risiko-Profil auf der Longseite somit eher unattraktiv. Eine größere Verkaufswelle in den Bereich 15.300 bis 15.400 Punkte ist kurzfristig das präferierte Szenario, so lange kein Stundenschluss im XETRA-Dax nördlich der 15.700er Marke gelingt.

Quelle: Tradingview

