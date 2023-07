Dax Chartanalyse 13.07.2023: Die Käufer bleiben am Ball

Widerstand: 16.200 16.440 Unterstützung: 16.000 15.920

Rückblick:

Nach den unter den Prognosen vermeldeten US-Verbraucherpreisen bekam der deutsche Leitindex neuen Rückenwind und wurde über die psychologisch wichtige 16.000er Marke "gehievt". Heute Vormittag sehen wir nach einem Re-Test der 16.000er Marke kurz nach der Eröffnung weiteres Follow-Through auf der Oberseite Richtung 16.100 Punkte.

Ausblick:

Der Index konnte in den vergangenen beiden Tagen wichtige Widerstände um 15.700 und 15.920 Punkte zurückerobern und die Verluste aus der Vorwoche zum Teil wieder egalisieren. Oberhalb der 16.000er Marke (Stundenschlusskurs!) ist der Weg des geringsten Widerstands im kurzfristigen Zeitfenster weiter nordwärts Richtung 16.200 Punkte, potenziell 16.330 oder 16.400 Punkte. Am Nachmittag sind die US-Produzentenpreise zu beachten.

Quelle: Tradingview

