Ist die Commerzbank die bessere Deutsche Bank?

Das Rennen Commerzbank gegen Deutsche Bank kann man in der Fußballsprache mit etwa 3 zu 1 einstufen. Die Commerzbank legte seit Jahresanfang bis jetzt 23,5 Prozent zu, die Deutsche Bank verzeichnet ein Minus von 10,8 Prozent.

Das Führungsduo der Commerzbank hat dafür sehr klare Ziele formuliert und setzt sie auch nachvollziehbar um. 13,6 Mrd. EUR Marktwert für eine Bilanzsumme um rd. 500 Mrd. EUR sind noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil die Ergebnisse gut nachvollziehbar sind.

Die Deutsche Bank hängt deutlich hinterher. Das Führungsduo (CEO und CFO) ist sehr vorsichtig, gewiss seriös, aber ohne jede Dynamik. Erkennbar an den mühsamen Stellenstreichungen, wie zurzeit gerade mitgeteilt.

Das Comeback der Deutschen Bank braucht deshalb leider viel mehr Zeit. Mitspielen lohnt vorerst nicht. Mithin: Für die Commerzbank sind Kursziele von 13 bis 14 EUR glaubhaft. Für die Deutsche Bank wären 12 EUR schon ein gutes Ziel

Wie schlimm steht es um BASF? Was bedeutet das für Anleger?

Das, was ihr Chef Martin Brudermüller schon vor einem Jahr voraussagte: Die Energiekosten sind kaum zu kontrollieren. In der Chemie insbesondere zweiteilig, entweder als Rohstoff (Gas) oder für die Prozesswärme. Also ähnlich wie einst mit dem damaligen Stichwort „Öl“.

Für die Massenchemie wird Deutschland somit ein schwieriger Standort, der dazu führt: Die Produktion großer Mengen wandert aus. Der Ausweg liegt in den Spezialisierungen neuer Produkte in Richtung Wasserstoff als Sammelbegriff, braucht aber Zeit. Deshalb ist die Transformation eine Zeitfrage und es gibt zurzeit keinen Grund, zu investieren.

About You hat positiv überrascht: Ist das ein Strohfeuer oder ein erfolgreicher Turnaround?

Der große Run im Online-Business ist vorbei. Das gilt für alle Online-Shops, insbesondere Mode. Die zwei ganz Großen, Inditex (Spanien) und H&M (Schweden), schaffen die Rentabilität in der Kombination von stationär und online. About You versucht den ähnlichen Weg, analog zu Zalando.

Das Problem beider ist: Die große Anzahl von Retouren reduziert die Marge oder machen sie schwer kontrollierbar. Deshalb sind diese Geschäfte vertretbar, aber rechtfertigen kein wirkliches Investment. Mitspielen kann jeder, das bleibt frei.