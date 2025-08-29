Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag zur Eröffnung schwächer gezeigt, der Dax notierte eine Stunde nach Handelsbeginn mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 23.916 Punkten.

Zuletzt hatte der Dax nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend derzeit seitwärts tendiert. Gleichzeitig bleibt aber auch der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten weiter in Sichtweite. Dem Markt fehlt es an einem klaren Trend. Geopolitische Unsicherheiten mit Blick auf den Ukraine-Krieg sowie die US-Zollpolitik belasten, während das Boom-Thema Künstliche Intelligenz zuletzt an Fahrt verloren hat.

Tonies setzt Rally fort

Aktien von Tonies haben ihre Erholungsrally am Freitag fortgesetzt. Seit Ankündigung der Toniebox 2 und von Tonieplay am Mittwoch kletterten die Papiere der Audio-Plattform für Kinder um 23 Prozent auf 7,24 Euro. Das ist das höchste Niveau seit Januar.

Analyst Oliver Wojahn von MWB Research hob sein Kursziel inzwischen auf 11,70 Euro und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Tonies komme am 15. September in Europa mit seiner bisher größten Produktinnovation an den Markt, so der Experte. Die Vorabaufträge erschienen bereits sehr stark zu sein. Mit zahlreichen Neuerungen erweitere man die Zielgruppe von bisher 3 bis 7 Jährigen auf eine Altersspanne von 1 bis 9 Jahren. Er geht "konservativ geschätzt" davon aus, dass der Kundenertragswert (Customer Lifetime Value) um ein Drittel ansteigt.

Für die Anleger der ersten Stunde ist Tonies bisher ein Verlustgeschäft. Die Papiere kletterten nach ihrem Börsenstart im November 2021 zwar zunächst auf einen Rekord von 14,20 Euro, brachen aber anschließend bis auf 3,48 Euro im Juli 2022 ein. Seither sind sie - bei zwischenzeitlichen Rückschlägen - auf dem Erholungspfad.

Schaeffler beflügelt von Citigroup-Kaufempfehlung

Die Aktien von Schaeffler haben am Freitag von einer optimistischen Analystenstudie profitiert. Ihr Kurs stieg kurz nach dem Handelsstart um rund drei Prozent auf 5,77 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2024.Die Citigroup hatte die Schaeffler-Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 6,75 Euro erhöht. Das Unternehmen könnte sich zu einem "Champion" im Bereich Hardware für humanoide Aktuatoren entwickeln, ein Markt, dessen Volumen bis zum Jahr 2050 auf mehr als 1 Billion US-Dollar geschätzt werde, erklärte Analyst Ross Macdonald.

Humanoide Aktuatoren sind elektrische, hydraulische oder pneumatische Antriebssysteme, die Bewegungen menschenähnlicher Roboter ermöglichen. Ein Händler verwies aber mit Blick auf die Kaufempfehlung darauf, dass die Papiere allein in den vergangenen drei Wochen um fast ein Viertel im Wert gestiegen seien. (mit Material von dpa-AFX)