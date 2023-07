Auch Künstliche Intelligenz kann an der Börse gnadenlos daneben liegen

Im Premieren-Text meiner neuen Kolumne hier auf onvista habe ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die möglichen, langfristigen Vorteile einer KI-basierten Strategie vorgestellt. Richtig eingesetzt (und mit dem notwendigen Quäntchen Geduld versehen), können Tools und Methoden der Künstliche Intelligenz durchaus eine schöne Outperformance an den Finanzmärkten erreichen. Zur Erinnerung: Der von Stockpulse erstellte KI-Index TIXX (Deutschland Top Aktien Index - ISIN DE000A26RWY8) hat seit dem Beginn der Berechnungen im September 2012 bis Ende 2022 eine satte Performance von +258 Prozent erzieht, während es der Vergleichsindex MDax im selben Zeitraum nur auf ein Plus von knapp +124 Prozent gebracht hat (hier können Sie nochmals meine Kolumne mit vielen weiteren Daten und Fakten zum TIXX nachlesen: https://www.onvista.de/news/2023/05-21-an-der-boerse-kann-kuenstliche-intelligenz-ihre-staerke-voll-ausspielen-40-26135868).

Wie immer - und das wird im aktuellen Hype um ChatGPT & Co. gerne übersehen, gerade im Hinblick auf die Finanzmärkte - können auch KI-Tools (noch) keine Wunder vollbringen; ganz im Gegenteil: Wenn es um Investments in Aktien oder Kryptowährungen geht, kann selbst die ausgefeilteste KI so richtig daneben liegen und hohe Verluste produzieren. Und genau darum soll es heute in meiner kleinen Kolumne gehen (schließlich sind wir bei Stockpulse auch gnadenlos und für jedermann messbar mit unseren Aktivitäten wie dem TIXX - einen Fail einfach verschweigen oder schönreden, wie das gerne hier und da geschieht, wenn eine KI entsetzlich versagt, können und wollen und dürfen wir uns schlichtweg nicht erlauben!).

Schauen wir uns einmal die aktuelle Zusammenstellung des TIXX an (die Aktienauswahl des Index wird vierteljährlich von der KI überprüft und angepasst, in dieser Woche am Mittwoch, 21. Juni 2023, ist der nächste Anpassungstermin): Unter den aktuell 25 Titeln befinden sich auch einige echte aktuelle Looser-Aktien: Aroundtown etwa, seit Aufnahme in den TIXX vor einem guten viertel Jahr ging es um satte -51 Prozent nach unten. Oder United Internet (-37 Prozent in einem knappen dreiviertel Jahr). Also alles andere als herausragende Ergebnisse für die angeblich so schlaue KI! Dem gegenüber stehen Outperformer wie SMA Solar (+68 Prozent seit Aufnahme in den Index) oder Software AG (+65 Prozent) - diese überdurchschnittlich gut gelaufenen Highflyer sind für einen Index natürlich enorm wichtig, damit es in der Mischung schließlich ein gutes Ergebnis gibt (übrigens können Sie die Entwicklung aller TIXX-Einzeltitel tagesaktuell verfolgen unter https://my.onvista.de/experten-watchlist/2_595/positions).

Woran liegt es nun, dass eine hochmoderne KI, wie wir sie seit Jahren und in der langfristigen Betrachtung überaus erfolgreich bei Stockpulse einsetzen, solche - zumindest auf kurzfristige Sicht - gnadenlose Fails bei einzelnen Titeln produzieren kann? Der Grund ist ganz simpel: Eine KI kann Stand heute zwar in Rekordzeit überaus gigantische Datenmengen erfassen und analysieren (bei Stockpulse übrigens in Realtime und nicht - wie z.B. bei ChatGPT - auf Daten bis Ende 2021 beschränkt); diese Analyse basiert aber immer auf Daten aus der Vergangenheit. Ein Blick in die Zukunft ist selbst für die teuerste, ausgefeilteste und auch cleverste KI einfach nicht möglich (ebenso wie es für die menschliche Intelligenz nicht möglich ist, sichere Prognosen für die Zukunft abzugeben). Hinsichtlich der Finanzmärkte ist hier die Analogie zur Chart-Analyse und zur Fundamental-Analogie gerechtfertigt - beide Analyse-Tools basieren ebenfalls immer nur auf Daten aus der Vergangenheit und können ebenfalls gnadenlos daneben liegen bei ihren Prognosen. Selbst für viele eingefleischte Finanzexperten überaus überraschende externe Faktoren, gerne auch als "Schwarze Schwäne" bezeichnet, sind in der Vorschau auch für eine Künstlichen Intelligenz schlicht und einfach nicht zu prognostizieren (selbst wenn eine KI auf historischen Daten wie etwa zur etwa zur Russland-Krise, zum Neuen Markt-Abschwung oder die Finanzkrise 2008/09 trainiert wird - den nächsten Abschwung wird sie nie vorhersehen können!).

Fazit: Eine KI kann wertvolle Dienste für Anleger bieten, aber keine Wunder vollbringen (was im aktuellen Hype gerne einmal indirekt behauptet wird) oder ganz die Zukunft antizipieren. Deshalb gilt auch beim Einsatz von KI-gestützten Indizes wie dem TIXX oder auch bei der Auswahl von Aktien-Titel aus der KI-Branche - alles auf eine Karte zu setzen kann brandgefährlich sein!

Und erneut zum Ende meiner Kolumne der übliche Abbinder und Disclaimer: Die Entwicklung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist unter der ISIN DE000A26RWY8 abrufbar. Ein direktes Investment in den TIXX ist nicht möglich. Für Anleger hat UniCredit ein Index-Zertifikat auf den Deutschland Top Aktien Index aufgelegt, das die Entwicklung dieses Index nahezu 1:1 abbildet. Die Entwicklung dieses Index-Zertifikats ist unter der ISIN DE000HZ5UBV2 abrufbar. Sämtliche Informationen zum Deutschland Top Aktien Index sind erhältlich unter https://tixx.one

Wichtiger Hinweis zur Performance: Vor der erstmaligen Berechnung des Deutschland Top Aktien Index (Net Return Index) am 20.12.2019 werden historische Performance-Daten auf Basis eines Backtests vorgehalten (seit 19.09.2012).