An der Börse kann Künstliche Intelligenz ihre Stärke voll ausspielen

Geht es Ihnen genauso wie mir? Kaum ein Tag, an dem einem nicht das mittlerweile heissgelaufene Buzzword "Künstliche Intelligenz" (KI) mannigfaltig begegnet. Offensichtlich hat der Chatbot "ChatGPT" in den vergangenen Wochen eine überbordende Welle der Begeisterung für KI-basierte Anwendungen ausgelöst. Auf einmal möchte jeder dabei sein, überall scheinen KI-Tools aus dem Boden zu spriessen, die grossen Tech-Giganten überschlagen sich mit Ankündigungen für neue KI-Anwendungen. Und für viele Autoren scheint es en vogue zu sein, einen Teaser oder gar einen ganzen Artikel via ChatGPT schreiben zu lassen (Überraschung!).

In meiner neuen Kolumne für Onvista ist und wird übrigens alles noch Handarbeit (sein). Jeder Artikel wird sorgfältig recherchiert und gegengelesen, bevor er veröffentlicht wird. Dabei könnten wir von Stockpulse diese Kolumne locker täglich mit Dutzenden von KI-generierten Artikeln füllen - schliesslich verfügen wir schon seit mehr als fünf Jahren über einen eigen-entwickelten, intelligenten Robotext-Generator, der täglich bis zu 60.000 Artikel auf Knopfdruck ausspuckt. Und genau aus diesem Grund, weil wir uns seit Jahren mit KI-generierten Texten beschäftigen, wird diese Kolumne noch manuell erstellt - wer einmal über Wochen hinweg automatisch erstellte Artikel gelesen hat (insbesondere zu Börsenthemen), dem werden eine gewisse (auf Dauer arg langweilige) Steifheit in der Textführung oder gar ständige Wiederholungen auffallen. Für kurze, brandaktuelle Text-Snippets zu Aktien und Indizes ist das kein Problem - schliesslich muss der Leser nicht unterhalten, sondern praktisch in Echtzeit, auf den Punkt und ohne Ausschweifungen informiert werden. Da darf es auch durchaus einmal zu Wiederholungen kommen (eine Aktie ist eine Aktie ist eine Aktie …). Aber für Prosa, lange Magazin-Strecken oder vergnügliche Lektüre sind automatisch generierte Texte (noch) eher ungeeignet. Noch - schliesslich befinden wir uns in einem Umfeld mit rasanten Veränderungen und mannigfaltigen Technologie-Sprüngen. Übrigens: Wenn Sie einige unserer Realtime-Robo-Texte einmal lesen möchten - hier entlang: https://www.onvista.de/news/2023/02-09-tagesrueckblick-tixx-legt-moderat-um-0-8-prozent-zu-40-26096078

Genug (händisch) über KI-Texte geschrieben - schauen wir uns einmal an, was die für viele so zauberhafte Künstliche Intelligenz eigentlich an der Börse (und damit für Anleger) leisten kann. Hier, wo sie täglich schwarz auf weiss anhand von Börsenkursen die scheinbare "Intelligenz" überprüfen können, wird die Luft für viele Anwendungen (derzeit noch) arg dünn. Insgesamt gibt es aktuell nur wenige Tools, die dauerhaft mit einer überdurchschnittlichen Rendite überzeugen können (auf die verschiedenen Tools, Indizes oder Robo-Anlagen gehen wir von Zeit zu Zeit in dieser Kolumne ein). Unsere langjährige Erfahrung lehrt uns, dass auch eine noch so ausgefeilte Künstliche Intelligenz (noch) keine Wunder an der Börse vollbringen und sensationell hohe Renditen erzielen kann. Auch die besten, KI-gestützte Tools sind vor Rückschlägen an der Börse nicht sicher - schon gar nicht, wenn externe Faktoren wie Covid, Lieferketten-Probleme oder der Ukraine-Krieg für einen Ausverkauf an den Finanzmärkten sorgen (selbst die meisten Finanz-Experten wurden bei den drei genannten Themen böse überrascht). Aber - und das zeigt die Historie der vergangenen Jahre eindrucksvoll - von Menschen wiederum intelligent eingesetzte KI-Tools können durchaus eine ordentliche Outperformance erzielen. Wir von Stockpulse selbst haben mehrere Indizes entwickelt, deren Aktienauswahl vollautomatisiert geschieht.

Unser Ansatz, via schlaue Algorithmen und mittels Methoden des Maschinellen Lernens eine gewisse Outperformance an den Börsen zu erzielen, ist in der Grund-Idee übrigens ganz einfach (technisch aber überaus komplex umzusetzen - auch darauf gehen wir in einer der nächsten Kolumne tiefer ein): Unsere KI-Software für die Finanzmärkte wertet rund um die Uhr die Stimmung unter den Anlegern aus. Dafür durchforsten modernste Hochleistungsrechner das gesamte Internet nach Meinungen, Tweets und Kommentaren zu allen handelbaren Aktien aus. Täglich werden so etliche Millionen Text-Snippets in Realtime ausgewertet und zu treffsicheren Prognosen verdichtet. Damit zählt Stockpulse zu den Pionieren in der Welt der Emotional Data Intelligence für die Finanzmärkte (zu unseren Kunden des Unternehmens zählen grosse Hedgefonds, Börsenplatz-Betreiber oder Medienhäuser - damit genug der Eigenwerbung).

Auch Privatanleger können auf die KI-Software zugreifen - indirekt über den Deutschland Top Aktien Index (TIXX). Während die großen Aktien-Indizes wie Dax oder EuroStoxx 50 vor allem auf quantitative Merkmale zur Aktien-Auswahl setzen (z. B. Markt-Kapitalisierung oder Free Float), überzeugt unser Index durch Qualität: Nur diejenigen Aktien werden in den Deutschland Top Aktien Index aufgenommen, die mittelfristig eine besonders starke Entwicklung vermuten lassen. Basis der vierteljährlichen Überprüfungen und Anpassungen des Index sind die umfangreichen und vollautomatisiert durchgeführte Analysen der allgemeinen Marktstimmung durch unsere KI-Software. Die Bilanz des Deutschland Top Aktien Index kann sich dabei durchaus sehen lassen: Seit dem Start der Berechnungen im September 2012 bis Ende 2022 hat der KI-Index eine ordentliche Performance von 258 Prozent erzielt - der Vergleichsindex MDax kommt für den selben Zeitraum auf ein Zuwachs von knapp +124 Prozent (siehe Grafik).

Stark auch in schwierigen Börsenphasen

Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) hat seine Qualitäten auch immer wieder in schwierigen Phasen bewiesen. Etwa im Börsenjahr 2020, als die Finanzmärkte zwischenzeitlich weltweit im Zuge der Corona-Krise eingebrochen sind, hat der Index eine überdurchschnittliche Performance erzielt und mit +19 Prozent auf Jahressicht den MDAX um gut 10 Prozentpunkte geschlagen hat. In 2021 hängte der Deutschland Top Aktien Index den MDAX auch deutlich mit einer Outperformance von +5 Prozentpunkten ab, obwohl der MDAX mit +14 Prozent ein sehr gutes Jahr hingelegt hat. Und selbst im Krisenjahr 2022, in dem die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt gingen, konnte der KI-basierte Index klar besser als der Vergleichsindex abschneiden, wenn auch deutliche Verluste zu verzeichnen waren (Deutschland Top Aktien Index: -25 Prozent - MDax: -28 Prozent - Stand aller Performance-Angaben: 31. Dezember 2022). Das klingt alles in der harten Bilanz überzeugend - aber auch hier sei gesagt, dass Anleger, die auf einen KI-basierten Index setzen möchten, bislang zwischenzeitlich immer wieder klare Rückschläge verkraften bzw. aussitzen mussten. Schauen Sie sich einmal in Ruhe die Charts an, auch die beste Software erzeugt keine Einbahnstrasse (also nur steigende Renditen) an der Börse!

