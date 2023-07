EUR/USD Wochenausblick: Arbeitsmarktbericht im Fokus

Rückblick:

Das Fazit vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Erholungen in den Bereich 1,0940/60 USD sind tendenziell als Einstiegsgelegenheit auf der Shortseite zu verstehen mit Absicherungsmöglichkeit oberhalb von 1,1020 USD. Eine zweite Korrekturwelle in den unteren 1,08er Bereich ist das favorisierte Szenario diese Woche.

EUR/USD zog in der ersten Wochenhälfte zunächst an, der avisierte Verkaufsbereich wurde sogar noch leicht überschritten - das Wochenhoch am Dienstag lag um 1,0973 USD. Im Anschluss gab es die avisierte zweite Korrekturwelle im Währungspaar, am Freitag notierte das Währungspaar zeitweise unterhalb von 1,0840 USD.

Ausblick:

Der Wochenbeginn dürfte zunächst eher gemächlich verlaufen, viele Marktteilnehmer in den USA gönnen sich im Angesicht des morgigen Unabhängigkeits-Feiertages ein langes Wochenende und steigen erst am Mittwoch in den Handel ein.

Dann wird es allerdings richtig interessant, die zweite Wochenhälfte verspricht spannend zu werden. Am Mittwochabend stehen die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings auf dem Kalender und am Freitagnachmittag steht der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender. Der ADP-Report kommt diese Woche feiertags bedingt nicht wie gewohnt am Mittwochnachmittag sondern erst am Donnerstag. Zudem sind die ISM-Indizes in den USA zu beachten.

Charttechnischer Ausblick:

Mit dem Rücksetzer in den unteren 1,08er Bereich zum Wochenausklang dürfte die Zwischenkorrektur im EUR/USD abgeschlossen worden sein. Geling ein Anstieg über den kurzfristig relevanten Abwärtstrend im 4-Stundenchart wäre eine neue Kaufwelle in den Bereich 1,1050 bis 1,1150 USD zu favorisieren.

Oberhalb von 1,0830 USD ist dies die favorisierte Variante für die kommenden Handelstage, erst unterhalb von 1,0830 USD bekommen die Bären neuen Rückenwind.

Montag: 16 Uhr ISM Index USA verarbeitendes Gewerbe

Dienstag: US Feiertag

Mittwoch: 20 Uhr Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings

Donnerstag: 14:15 ADP Report, 16 Uhr ISM Index Servicesektor

Freitag: 14:30 US Arbeitsmarktbericht