Dax Chartanalyse 18.07.2023: Wann gelingt der Ausbruch?

Widerstand: 16.105 16.195 Unterstützung: 16.005 15.920

Rückblick:

Der Index konsolidierte gestern größtenteils innerhalb der genannten Handelsspanne im Bereich 16.000 auf der Unter- und 16.100 Punkte auf der Oberseite. Trotz guter Vorgaben aus den USA gelang heute Vormittag bislang kein Ausbruch auf der Oberseite, nach einer schwächeren Eröffnung konnte sich der Index aber zumindest wieder stabilisieren.

Ausblick:

Das gestrige Fazit hat unverändert weiter Gültigkeit, wobei die Bullen die leicht besseren Chancen haben nach der gestrigen Wall Street-Sitzung: "Die kurzfristigen Marken sind klar abgesteckt: gelingt den Käufern ein Stundenschluss oberhalb von 16.105 Punkten würde ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden. In dem Falle wäre eine Rallyfortsetzung Richtung 16.200/300 Punkte zu präferieren. Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 16.000 Punkten dürfte hingegen weitere Anschlussorders auf der Unterseite nach sich ziehen und könnte eine größere Verkaufswelle auslösen. Innerhalb der genannten Spanne ist der Index kurzfristig neutral einzustufen."

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VU1KCZ von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 18.07.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.497 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VX3T5D von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 18.07.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.693 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.