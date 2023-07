Dax Chartanalyse 19.07.2023: Relative Schwäche im Vergleich zum S&P500

Widerstand: 16.240 16.430 Unterstützung: 16.105 16.000

Rückblick:

Nachdem der deutsche Leitindex am gestrigen Nachmittag nun endlich die thematisierte Widerstandszone bei 16.105 Punkten per Stundenschlusskurs überwinden konnte, gab es heute Morgen zunächst direkt weiteres Follow Through auf der Oberseite. Der Index stieg kurz nach der Eröffnung in den Bereich um 16.240 Punkte bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Ausblick:

Während der S&P500 seit einer Woche von einem neuen Jahreshoch zum nächsten jagt tut sich das deutsche Börsenbarometer sehr schwer, was entscheidende Zugewinne auf der Oberseite anbelangt - der Index ist gute 300 Punkte von einem neuen Jahreshoch entfernt und zeigt damit auffällige relative Schwäche im Vergleich mit dem großen Bruder aus Amerika.

Dennoch bleiben nach dem gestrigen Ausbruch über die Hürde bei 16.100 Punkte vorerst tendenziell weiter die Bullen am Ruder im deutschen Leitindex. Erst ein erneuter Rückfall per Stundenschluss unter 16.100 Punkte trübt die charttechnische Situation wieder entscheidend ein, bis dahin wird tendenziell eine weitere Kaufwelle Richtung 16.300 Punkte und höher präferiert.

Quelle: Tradingview

