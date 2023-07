Kursziele für Microsoft explodieren

Die Wall Street schwimmt in erfreulichen Nachrichten. Die Ertragssaison läuft solide an, mit Zeichen einer gleichzeitig weiter abkühlenden Inflation, dem wachsenden Glauben an eine weiche Wirtschaftslandung und dem nahenden Ende der Zinsanhebungen. Kommende Woche dürfte die FED letztmals den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Die heute Morgen gemeldeten Ergebnisse fallen überwiegend solide aus. Im Gegensatz zu Morgan Stanley, verfehlt Goldman Sachs die Ertragsziele allerdings deutlich. J.P. Morgan hebt vor dem Opening das Kursziel von First Solar auf $192 an, mit vor allem aber Microsoft im Fokus der Analysten. Das Management hat das Preismodel für Microsoft 365 Copilot vorgestellt. Die monatlichen Gebühren werden höher sein, als die Wall Street erwartet hatte. Insgesamt gewinnt die Monetarisierung des KI-Angebots an Schwung, was die Ertragslage anfachen sollte. Wir sehen auf breiter Front steigende Kursziele.



