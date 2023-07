Die wichtigste Woche des Sommers beginnt

Direkt zum Video auf YouTube

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Der S&P 500 konnte letzte Woche 0,7% zulegen, mit einem neuen Jahreshoch von 4565 Punkten. Vor allem die Ergebnisse im Finanzsektor haben die Wall Street angefacht, mit dem Regionalbanken ETF 7,2% höher. Der größte Wochenanstieg dieses ETFs seit Mitte Mai. Die Ergebnisse aus dem Sektor deuten auf widerstandsfähige Verbraucher, mit einer stabilen Bonität. Wie dem auch sei, signalisieren die Ergebnisse von American Express abkühlendes Wachstum. Dass die Aktien von Netflix nach den Quartalszahlen binnen zwei Handelstagen fast 11% verloren hat, mit den Aktien von Tesla ebenfalls unter Druck, zeigt vor allem wie hoch die Messlatte für den Tech-Sektor mittlerweile hängt. Der Nasdaq konnte im ersten Halbjahr 32% zulegen, mit dem gleichgewichtetem Nasdaq 15% im Plus. Seit Juni sehen wir eine Verbesserung der Marktbreite, mit dem Nasdaq seit dem 1. Juni 6,8% im Plus und dem Nasdaq equal-weight Index 8,3% im Plus. Die sehr hochhängende Messlatte für die Mega-Cap-Tech Aktien vs. anderen zyklischen Sektoren, dürfte kurzfristig zu einer weiteren Gesundung der Marktbreite führen. Saisonal betrachtet laufen wir auf Sicht der nächsten Woche in eine Phase der Konsolidierung oder leichten Kursverluste.





00:00 - Intro

00:08 - Wichtigste Woche des Sommers beginnt

01:44 - Erwartungshaltung war sehr negativ

02:35 - Tesla & Netflix | Wochenausblick (u.a. Meta, Whirlpool)

04:35 - Margendruck

05:15 - Ryanair | American Airlines | Philips

06:34 - Chevron | Domino’s Pizza

08:36 - Johnson & Johnson | AMC Entertainment

09:45 - Tarifverhandlungen & Streiks (u.a. UPS)

11:00 - Barbie-Film & Mattel | Spotify

11:53 - Analysten zu Apple, Nvidia, Mongo DB, Airbnb, Tesla u.a.

14:28 - Wirtschaft (u.a. FED Tagung, EZB, Großbritannien, Japan)

________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung