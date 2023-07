Google beeindruckt | Gewinnmitnahmen bei Microsoft | Snap kollabiert

Google wird der Star des Tages sein, mit dem Ertrag und Umsatz über den Zielen und Stärke vor allem im wichtigen Werbegeschäft. Microsoft kann die Ertrags- und Umsatzziele ebenfalls schlagen, wobei die Aktie eine wesentlich höhere Bewertung hat. Die Messlatte für Microsoft hing in Folge des KI-Hypes hoch, und die Aussichten für das laufende Quartal sind in den Bereichen Productivity, Cloud und PCs leicht unter Plan. Im Chip-Sektor leiden die Aktien von Texas Instruments unter den reduzierten Aussichten, mit Snap aus dem gleichen Grund deutlich unter Druck. Außerhalb des Tech-Sektors profitieren die Aktien von AT&T, Boeing, Coca-Cola und Hilton von solide Quartalszahlen. Ansonsten wird heute die FED im Fokus stehen. Eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte ist bereits eingepreist.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

00:15 - Überblick

01:00 - Vergangene FED Tagungen und die Reaktionen

03:54 - Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung

05:05 - Ergebnisse: Luxusgüterbereich | Rolls-Royce | Boeing

08:33 - AT&T

09:19 - Coca Cola | Hilton | Union Pacific

10:40 - Microsoft

13:06 - Microsoft: KI-Bereich, Analysten

14:30 - Google

16:15 - Texas Instruments

17:15 - Snap

18:13 - Ausblick heute Abend (u.a. Meta) | Visa

19:13 - General Motors: warum so schwach?

20:45 - Gap | Einzelhandel | Snap | Texas Instruments

22:02 - Ankündigung Live-Stream: FED Tagung





