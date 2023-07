Mehr Wachstum | Weniger Inflation | Solide Ergebnisse

So unaufgeregt die gestrige FED-Tagung auch war, wurden weniger aggressive Signale gesetzt. Erstmals unter Powell, hatten wir am Tag der Sitzung in den letzten Stunden keinen Verkaufsdruck im S&P 500. Heute Morgen sind die Renditen der Staatsanleihen stabil, mit dem US-Dollar unter Druck. Laut J.P. Morgan dürfte die FED den Leitzins die nächsten neun Monate nun beibehalten. Nach Google, liefert nun auch Meta überzeugende Zahlen und Aussichten. Die Aktie gehört zu den größten Tagesgewinnern und trägt maßgeblich zur Rallye des Nasdaq und S&P 500 bei. ServiceNow meldet solide Zahlen, tendiert aber unverändert, mit Bristol Myers, Honeywell, Ebay und Chipotle nach den Zahlen unter Druck.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

01:40 - Überblick | Konjunktur gewinnt an Dynamik

03:05 - FED Tagung: Grundton positiver | Mehr Wachstum

05:53 - Meta

08:44 - Meta: Prognose und Analysten

10:28 - Ebay

11:24 - Chipotle | Mattel

12:31 - Highlights (u.a. McDonald’s, Honeywell, Crocs, Hertz, Fluggesellschaften)

15:13 - News: 3M | Netflix | Autokonzerne

16:30 - Ausblick: Kering, Ford, First Solar

17:03 - Politik: Wahlkampf



