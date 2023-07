Wie viel Euro bezahlst du für einen Euro Dividende?

Natürlich bezahlen wir für einen Euro Dividende nichts. Naja, wobei, wir könnten es auch theoretisch so sehen: Welchen Anteil Steuern oder sonstige Abgaben wir leisten. Das ist jedoch nicht das, was ich heute meine.

Nein, sondern meine Frage dreht sich darum: Wenn wir als Einkommensinvestor investieren, wie viele Euro müssen wir ausgeben, um einen Euro Dividende zu erhalten? Das ist sowohl im Einzelfall, als auch in der Gesamtsumme etwas, das sich smarte Investoren durchaus fragen sollten.

So viele Euro bezahlen für einen Euro Dividende

Bei jeder Investition können wir uns rein theoretisch die Frage stellen. Wobei sie auch tiefsinniger ist, als sie zunächst erscheint. Das Basiselement ist einfach die umgedrehte Dividendenrendite. Wenn wir 3 % Dividendenrendite erhalten, so müssen wir jeweils 33,33 Euro investieren, um jeweils einen Euro Dividende einzufahren. Weniger sind es, wenn wir 4 % Dividendenrendite erhalten. In diesem Fall wären es lediglich noch 25 Euro, die wir in die Hand nehmen müssten.

Wir können auf die Brutto-Netto-Komponente eingehen, die das Bild ebenfalls noch einmal leicht verzerren kann. Allerdings glaube ich, dass für uns als Einkommensinvestor eine andere Frage relevanter ist. Über das gesamte Depot verteilt: Wie viele Euro musste ich jeweils investieren, um einen Euro Dividende zu erhalten?

Wer sich diese Frage stellt, der beantwortet nicht nur bei jeder neuen Investition, ob sie lukrativ ist. Nein, sondern wir sehen auch, wie erfolgreich wir in der Gesamtsumme sind. Ist die Antwort zum Beispiel 50 Euro je Euro Dividende, so könnte das darauf zurückzuführen sein, dass wir eher in Low-Yield-Aktien investiert haben. Oder womöglich liegt das Problem woanders. Kürzungen bei den Ausschüttungen oder sogar Streichungen können den Wert querbeet durch unser Portfolio verzerren. Nicht in jedem Fall erhalten wir schließlich mehr das, wofür wir ursprünglich mal investiert haben. Die Frage kann uns also dabei behilflich sein zu erkennen, wo wir als Einkommensinvestor nicht erfolgreich gewesen sind, was einen Einfluss auf unser Gesamtdepot hat.

Vor allem in diesem Sinne ist diese Frage überhaupt entscheidend für mich. Kann unser Portfolio das liefern, was wir uns mit Blick auf ein passives Einkommen versprochen haben? Oder sind unsere Investitionen womöglich fehlgeleitet. Die Antwort auf die Frage, wie viel Euro wir bezahlen müssen, um einen Euro Dividende zu erhalten, eröffnet jedenfalls einen kritischen Blick auf die Summe unserer Investitionsentscheidungen.

Wann hast du dich das das letzte Mal gefragt?

Wie viel Euro wir für einen Euro Dividende investieren müssen, beschäftigt mich jedenfalls seit geraumer Zeit. Insbesondere auch, da ich mir ein zweites Portfolio mit Wachstumsaktien aufgebaut habe. Insofern überprüfe ich auch in Gesamtsumme, ob meine Investitionen noch meine Mindestanforderungen an ein passives Einkommen erfüllen. Beziehungsweise: Ob ich zu stark in nicht-ausschüttende Growth-Aktien investiert bin, die einen zu großen Schwerpunkt einnehmen.

Du siehst also: Es ist eine einfache, vielleicht sogar banale Frage. Aber eine, die wir in vielerlei Hinsicht interpretieren können. Beziehungsweise, bei der wir verschiedene Hebel für das Finden einer Antwort ziehen können.

Der Artikel Wie viel Euro bezahlst du für einen Euro Dividende? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

