Viel Lärm um die Abstufung der US-Bonität | Reaktion auf Ergebnisse flau

Investoren nehmen nach der Abstufung der US-Bonität durch die Ratingagentur Fitch weltweit Gewinne mit. Dem Markt wird eine Ausrede dafür geliefert, in der saisonal ohnehin schwachen Phase Kasse zu machen. Ähnlich haben wir letzten Donnerstag gesehen, nachdem die Bank of Japan den Zinskorridor leicht aufgeweicht hat. Die Renditen der US-Staatsanleihen reagieren kaum, mit dem US-Dollar leicht unter Druck. Wie dem auch sei, war der August in den letzten 40 Jahren der saisonal schwächste Monat, und wir haben seit 40 Tagen keinen einzigen 1% Tagesrückgang an der Wall Street gesehen. Die FED-Unsicherheit im Vorfeld der Jackson Hole Tagung am 24. August, sorgt ebenfalls für Zurückhaltung. J.P. Morgan und auch Larry Summers halten die Abstufung für kein signifikantes Ereignis.



00:00 - Intro

00:14 - Viel Lärm um die Abstufung der US-Bonität

03:45 - Reaktion auf Ergebnisse flau

05:50 - Begründung für die Abstufung

07:45 - Historische Daten zur Abstufung

11:41 - AMD

13:25 - Starbucks | Pinterest

14:17 - Lumen | Devon Energy | Electronic Arts | Allstate

14:57 - SolarEdge | VF Corporation

15:48 - Match | Tinder

16:40 - SolarEdge detaillierter

17:15 - CVS Health | Ferrari

18:05 - Gewerkschaften & Tarifverhandlungen

19:33 - Birkenstock | Arm

20:08 - Analysten zu Caterpillar, Avis, Match, Pinterest, Starbucks

21:03 - Uber



