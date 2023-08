Nach der bislang schwachen Woche zeichnet sich im Dax am Freitag zumindest eine Stabilisierung ab. Nach bis zu vier Prozent Wochenverlust suchen einige Anleger ihre Chance, auch wenn mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juli am Nachmittag noch ein Hochkaräter auf der Agenda steht - Signalgeber für die Inflationsentwicklung und damit die Geldpolitik der US-Notenbank.

Der X-Dax als außerbörslicher Indikator signalisiert für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn eine Erholung um 0,4 Prozent auf 15 950 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone wird ein halbes Prozent höher erwartet.

Der August macht seinem Ruf als schwacher Börsenmonat bislang alle Ehre

Mit 15.807 Punkten hatte der Dax tags zuvor praktisch genau an seiner exponentiellen 100-Tage-Linie gedreht. Sie gilt als längerfristiges Trendbarometer und steigt derzeit noch leicht an - trotz des deutlichen Rückschlags seit dem Rekordhoch am Montag bei 16.528 Punkten. In den ersten drei Handelstagen im August machten die Anleger Kasse. "Der August macht seinem Ruf als schwacher Börsenmonat bislang alle Ehre", schrieb Analyst Martin Güth von der LBBW. Derweil zogen die Renditen am Anleihemarkt kräftig an.

Einzelwerte im Überblick

Die Berichtssaison setzt sich am Freitag fort. Vorbörslich sehr gefragt waren Papiere der Commerzbank. Gestiegene Zinsen haben den Frankfurtern geholfen, die neuerliche Belastung durch die Schweizer-Franken-Kredite in Polen im zweiten Quartal zu verkraften. Analystin Anke Reingen von der kanadischen Investmentbank RBC lobte in ihrer ersten Reaktion auch die neuen Ziele für das Zinsergebnis.

Kursgewinne verbuchten auch Papiere von Freenet.Höhere Erlöse mit Dienstleistungen bei langsamer steigenden Gemeinkosten haben dem Telekomanbieter, der am Donnerstagabend nach Börsenschluss seine Zahlen vorgelegt hatte, eine etwas höhere Profitabilität beschert. Zudem haben am Freitagmorgen der Dax-Konzern Vonovia sowie Carl Zeiss Meditec, Lanxess und HeidelbergerDruck Zahlen vorgelegt.

Wall Street leicht im Minus

An den US-Börsen hat am Donnerstag vor der Veröffentlichung von wichtigen Konjunkturdaten Zurückhaltung geherrscht. Am Freitag wird in den Vereinigten Staaten der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung vorgelegt, der auch von Bedeutung für die weitere Entwicklung der Zinspolitik ist. Gestützt wurden die Märkte von aktuellen Wirtschaftsdaten.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial beendete den Handel mit minus 0,19 Prozent auf 35 215,89 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,25 Prozent auf 4.501,89 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,11 Prozent auf 15.353,54 Punkte.

Asiens Börsen überwiegend im Plus

Asiens Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend zugelegt. Die Gewinne hielten sich dabei aber größtenteils in Grenzen. In Japan gewann der breit gefasste Topix-Index zuletzt rund 0,1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab dagegen kurz vor Handelsende leicht nach. Auf Wochensicht verzeichnet der Nikkei einen Verlust von knapp zwei Prozent.

Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg am Freitag im späten Handel um ein halbes Prozent. Der Index ist auch auf Wochensicht leicht im Plus. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index ging es am letzten Handelstag der Woche im späten Handel rund 0,8 Prozent nach oben. Auf Wochensicht ist der Hang Seng allerdings leicht im Minus.

Renten

Bund-Future 131,79 +0,03%

Devisen: Euro stabil zum US-Dollar nach Kursverlusten auf Wochensicht

Der Kurs des Eurohat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0948 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0932 Dollar festgesetzt.

Damit konnte sich der Euro kurz vor dem Wochenende stabilisieren. Im Verlauf der Woche hatte eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung unter Druck gesetzt, und der Kurs rutschte unter die Marke von 1,10 Dollar. Wegen einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten mit deutlichen Verlusten an den Aktienmärkten war die Nachfrage nach der als sicher geltenden amerikanischen Währung vergleichsweise hoch, obwohl die Ratingagentur Fitch den USA im Verlauf der Woche die Top-Bonität entzogen hatte.

Am Devisenmarkt warteten die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli, der am Nachmittag auf dem Programm steht. Allgemein wird mit einer weiter robusten Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gerechnet. Die Entwicklung der Beschäftigung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Der starke Arbeitsmarkt sorgt für höhere Löhne, was die Inflation verstärken kann. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen, was dem US-Dollar Kursauftrieb verlieh.

Euro/USD 1,0952 0,02%

USD/Yen 142,53 0,00%

Euro/Yen 156,10 0,01%

Ölpreise legen weiter etwas zu

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen und haben damit an die kräftigen Gewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,31 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 23 Cent auf 81,78 Dollar.

Im Vergleich zum Vortag konnte die Ölpreise kurz vor dem Wochenende nur noch leicht zulegen. Am Donnerstag hatte eine Ankündigung von Saudi-Arabien den Ölpreisen kräftigen Auftrieb verliehen, und der Preis für Rohöl aus der Nordsee war mehr als zwei Dollar nach oben gesprungen. Das führende Opec-Land hatte seine einseitige Kürzung der Ölförderung um einen weiteren Monat verlängert. Die im Juli eingeleitete Reduzierung gilt somit bis September, wobei auch eine weitere Verlängerung möglich ist.

Mit den jüngsten Kursgewinnen konnten die Ölpreise Verluste aus dem früheren Verlauf der Handelswoche ausgleichen. Damit haben sich die Ölpreise im Vergleich zum Beginn der Woche unter dem Strich wenig verändert. Gestützt wurden die Ölpreise auch durch einen ungewöhnlich starken Rückgang der US-Ölreserven, der am Mittwoch gemeldet worden war. Bereits seit Anfang Juli sind die Ölpreise tendenziell im Aufwind. In dieser Zeit hat sich Rohöl aus der Nordsee um etwa 14 Prozent verteuert.

Brent 85,25 +0,11 USD

WTI 81,69 +0,14 USD

