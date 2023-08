Auch eine Künstliche Intelligenz braucht klare Regeln

Mit unserer KI-basierten Aktien-Strategie haben wir in den vergangenen Jahren eine schöne Outperformance zu den wichtigsten Börsen-Indizes erzielt. In meiner heutigen Kolumne möchte ich etwas näher darauf eingehen, welches (starre) Regelwerk es mitunter bedarf, damit eine Künstliche Intelligenz langfristig an den Finanzmärkten erfolgreich bestehen kann - und bestenfalls auch für normale Privatanleger ohne tiefe KI-Kenntnisse investierbar wird.

Zur Erinnerung: Der von Stockpulse entwickelte KI-Index Deutschland Top Aktien Index (kurz: TIXX) hat eine sehr gute Entwicklung hingelegt: Seit dem Start der Berechnungen Mitte September 2012 ist der TIXX um +297 Prozent gestiegen. Die Benchmark MDax hat es im selben Zeitraum auf +149 Prozent geschafft, für den Dax wurden +113 Prozent verbucht (Stand: 03.08.2023). Diese herausragende Outperformance kommt u.a. deshalb zustande, weil wir selbstlernende Algorithmen und Methoden des Maschinellen Lernens seit nunmehr mehr als einem Jahrzehnt konsequent einsetzen. Kurz: Unser modernen Hochleistungsrechner durchforsten das gesamte Internet nach Meinungen, Tweets und Kommentaren zu allen handelbaren Aktien. Rund um die Uhr werden so täglich etliche Millionen Text-Snippets in Realtime

ausgewertet und zu treffsicheren Prognosen verdichtet. Auf Basis dieser Analysen wählt die KI vollautomatisiert und ohne menschliches Eingreifen diejenigen Aktien aus, die mittelfristig eine besonders starke Entwicklung versprechen; u.a. wird ein Titel auch deshalb ausgewählt, wenn die Masse der Marktteilnehmer besonders positiv eingestellt ist. Somit setzt der TIXX insbesondere auf qualitative Auswahlkriterien - wohingegen die grossen Indizes wie Dax oder MDax vor allem auf quantitative Merkmale wie Marktkapitalisierung oder Free Float einer einzelnen Aktie achten (hier können Sie übrigens nochmals meine Kolumne mit vielen weiteren Daten zum TIXX nachlesen: https://www.onvista.de/news/2023/05-21-an-der-boerse-kann-kuenstliche-intelligenz-ihre-staerke-voll-ausspielen-40-26135868).

Nach dieser kurzen Einleitung und den wichtigsten Fakten zum TIXX kommen wir nun zum anfangs angesprochenen Regelwerk. Künstliche Intelligenz, das klingt für viele Aussenstehende nach einer Black Box; nach Abermillionen, wilden Berechnungen; oder nach für Normalsterbliche unvorhersehbare, aber am Ende dann doch irgendwie intelligenten Ergebnissen. Das mag für mache künstlich generierten Texte oder KI-Fotos durchaus der Fall sein - eine scheinbar einfache Eingabe z.B. bei ChatGPT führt oft zu überaus überraschenden Endprodukten, in manchen Fällen sogar zu gravierenden Fehlern in den Texten. Im Falle der stark regulierten Finanzmärkte muss sich eine Künstliche Intelligenz aber klaren Regeln unterwerfen, um nachvollziehbare Ergebnisse zu erzielen - und kann nicht einfach wild drauflos produzieren. Das fängt von der Verwendung eindeutig definierter Kennummern wie WKN/ISIN an, der korrekten Übernahme von historischen Aktienkursen bis hin zur Berücksichtigung von Marktvolumina, Handelbarkeit oder Einschränkungen eines Aktientitels. Beispiel 1: Eine besonders vielversprechende Aktie, die aber über nur eine sehr geringe Marktkapitalisierung und einen kleinen Free Float verfügt, lässt sich eben nicht mit hohen Millionensummen in ein Portfolio kaufen, ohne dass es zu Marktverwerfungen kommen könnte; da kann die KI noch so oft berechnen, wie vielversprechend diese Aktie auch sein mag. Beispiel 2: Auch wenn KI-basierte Systeme rund um die Uhr fleissig arbeiten - wenn die Schlussglocke an der Frankfurter Börse läutet, ist der Handel beendet. Eine einfache Regel, der sich auch eine KI unterwerfen muss.

Im Falle des Deutschland Top Aktien Index kommt noch ein umfassendes Regelwerk hinzu, damit der Stand des TIXX auch fortlaufend von einem unabhängigen Unternehmen berechnet, diese Berechnung transparent für jedermann nachvollziehbar ist und über Datenanbieter allen Marktteilnehmern die aktuelle Notierung in Realtime zur Verfügung gestellt werden kann (mehr dazu finden Sie im Falle des TIXX in den Dokumenten der Solactive AG https://www.solactive.com/indices/?index=DE000A26RWY8). Eine wichtige Regel: Unsere KI-Systeme können Aktien nicht nach Belieben und jederzeit austauschen - der Aktienkorb des TIXX, der maximal 40 Werte enthalten darf, wird nur einmal im Quartal angepasst. Zuletzt war dies am 21. Juni 2023 der Fall. U.a. wurde die Aktie der Lanxess AG neu in den Index aufgenommen und hat seitdem knapp +10 Prozent zugelegt (Stand: 03.08.2023). Dafür mussten Werte, deren kurz- bis mittelfristigen Aussichten von der KI als eher schwach beurteilt wurden, aus dem Index weichen, wie etwa die Aktie von Aroundtown. Die Entwicklung aller Aktien, die aktuell im TIXX vertreten sind, können Sie übrigens tagesaktuell verfolgen unter https://my.onvista.de/experten-watchlist/2_595/positions.

Fazit: Mit Künstlicher Intelligenz stehen uns bislang ungeahnte, neue Möglichkeiten offen - und es werden in den kommenden Monaten und Jahren sicherlich noch viele neue Tools entstehen mit Fähigkeiten, von denen wir bislang nicht einmal zu träumen gewagt haben. Wenn es aber um den Einsatz in der Realität geht, insbesondere an den stark regulierten Finanzmärkten, ist ein klares Regelwerk erforderlich, der sich auch die KI unterwerfen muss. Und trotz dieses engen Regel-Korsetts kann eine KI - das zeigt der TIXX eindrucksvoll - langfristig überaus gute Ergebnisse erzielen.

Und erneut zum Ende meiner Kolumne der übliche Abbinder und Disclaimer: Die Entwicklung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist unter der ISIN DE000A26RWY8 abrufbar. Ein direktes Investment in den TIXX ist nicht möglich. Für Anleger hat UniCredit ein Index-Zertifikat auf den Deutschland Top Aktien Index aufgelegt, das die Entwicklung dieses Index nahezu 1:1 abbildet. Die Entwicklung dieses Index-Zertifikats ist unter der ISIN DE000HZ5UBV2 abrufbar. Sämtliche Informationen zum Deutschland Top Aktien Index sind erhältlich unter https://tixx.one

Wichtiger Hinweis zur Performance: Vor der erstmaligen Berechnung des Deutschland Top Aktien Index (Net Return Index) am 20.12.2019 werden historische Performance-Daten auf Basis eines Backtests vorgehalten (seit 19.09.2012).