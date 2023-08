Reaktion auf Ergebnisse zumeist schwach | Zieht Inflation wieder an?

Wir sehen einen vorbörslichen Erholungsversuch. Italien rudert bei dem Vorschlag einer Übergewinnsteuer auf Banken zurück, und reduziert die geplante Steuerbelastung. Wir sehen dementsprechend eine Gegenbewegung bei den Aktien europäischer Banken. Chinas Verbraucherpreise sind im Juli negativ ausgefallen und im Vergleich zum Vormonat um 0,3% gesunken. Das Land wird einmal mehr Deflation in die Welt exportieren, ganz zur Freude der Federal Reserve. J.P. Morgan schätzt, dass die globale Kerninflation (ex-China) durch diesen Trend im zweiten Halbjahr um rund 70 Basispunkte geschmälert wird. Da morgen vor dem Opening die Juli-Verbraucherpreise gemeldet werden, dürften sich Investoren heute generell zurückhalten. Was Ergebnisse betrifft, fallen die Reaktionen zumeist schwach aus. Rivian tendiert nach den zufriedenstellenden Zahlen unverändert. Lyft steht unter Druck, genauso wie die Aktien von Super Micro Computer, Bumble, Roblox, Upstart und ZipRecruiter. Akamai profitiert von soliden Zahlen, genauso wie Take Two, Toast und Twilio. Carvana revidiert heute Morgen die Aussichten nach oben, mit dem Wert ebenfalls im Plus.



