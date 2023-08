Dax Chartanalyse 10.08.2023: Um 14:30 Uhr werden die Karten neu gemischt

Widerstand: 16.020 16.520 Unterstützung: 15.852 15.740

Rückblick:

Der Index kam gestern nicht mehr wirklich über den Widerstand um 16.000 Punkte hinaus sondern setzte impulsiv unter 15.900 Punkte zurück. Heute Morgen startete der Index dann - wie auch gestern - mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und wurde im Anschluss gekauft. Allerdings gelang erneut kein Stundenschlusskurs oberhalb von 16.000 Punkten - ein bärisches Signal.

Ausblick:

Um 14:30 Uhr stehen die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten ins Haus. Die Daten haben das Potenzial, für einen kompletten Stimmungsumschwung am Markt zu sorgen. Das rein charttechnische Bild bleibt unterhalb von 16.000 Punkten (Stundenschlusskurs) vorerst tendenziell weiter bärisch. Sollten die US-Inflationsdaten am Nachmittag nicht sehr deutlich unter den Erwartungen kommen, dürften die Aufwärtsgaps der letzten beiden Handelstage im XETRA-Dax wieder geschlossen werden. Die US-Daten um 14:30 Uhr werden das Zünglein an der Waage.

Quelle: Tradingview

