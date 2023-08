Negative Vorgaben von den Überseebörsen haben die Anleger am Donnerstag nicht von Käufen abgehalten. Der deutsche Leitindex liegt gut eine Stunde nach Handelsbeginn mit 0,77 Prozent im Plus bei 15.975 Punkten.

Investoren schienen derzeit ein sehr dickes Fell zu haben, schwache Vorgaben aus dem US-Handel und enttäuschende Quartalszahlen des Dax-Schwergewichts Siemens werden vorerst ignoriert, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

Am Nachmittag können die Karten neu gemischt werden: Um 14:30 Uhr werden die US-Verbraucherpreise in den USA veröffentlicht.

Auch Disney will gegen Account-Trittbrettfahrer im Streaming vorgehen

Nach Netflix will auch Disney bei seinem Videostreaming-Dienst dem Teilen von Accounts über den eigenen Haushalt hinaus einen Riegel vorschieben. Disney-Chef Bob Iger kündigte das Vorgehen am Mittwoch zunächst ohne Details an. Zumindest in den USA erhöht der Konzern zugleich den Preis für die werbefreien Tarife seines Streaming-Dienstes Disney+.

Netflix hatte seine Maßnahmen gegen Passwort-Trittbrettfahrer seit Anfang des Sommers unter anderem in Deutschland umgesetzt. Nutzer, die außerhalb eines Abonnenten-Haushalts auf den Dienst zugreifen, werden aufgefordert, ein eigenes Abo abzuschließen. Zugleich können Abonnenten auch Zugänge für weitere Nutzer hinzukaufen. Nach Angaben des Streaming-Marktführers führt das Vorgehen nach erster Unzufriedenheit zu höheren Abonnentenzahlen und Umsätzen.

Roche erhält reguläre Zulassung in USA für Lungenkrebsmittel Gavreto

Die Roche-Tochter Genentech hat die reguläre Zulassung in den USA für das Lungenkrebsmittel Gavreto (Pralsetinib) erhalten. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA gab das grüne Licht für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit metastasierendem RET-fusions-positivem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC).

Die definitive Zulassung erfolgte auf der Grundlage von Daten von 123 zusätzlichen Patienten und einer 25-monatigen Nachbeobachtung zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit der Wirksamkeit des Medikaments, wie die Behörde am Mittwochabend (MESZ) bekannt gab. Die FDA hatte Gavreto bereits am 4. September 2020 eine beschleunigte Zulassung aufgrund von Daten von 114 Patienten erteilt.

In der EU ist das Medikament bereits seit November 2021 zugelassen.

China will sich gegen US-Investitionsbeschränkungen wehren

China will sich gegen die angekündigten Beschränkungen von US-Investitionen zur Wehr setzen. China werde die Situation genau beobachten und „seine eigenen Rechte und Interessen entschlossen verteidigen“, zitierte der chinesische Staatssender CCTV am Donnerstag einen Sprecher des Außenministeriums in Peking.

Das eigentliche Ziel der Amerikaner sei, China seiner Entwicklungsrechte zu berauben und die globale Hegemonie der USA zu erhalten. Das Vorgehen Washingtons verstoße zudem gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs und untergrabe die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung, so der Sprecher weiter.

Inmitten großer Spannungen mit China hatte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch neue Regeln für bestimmte US-Investitionen angekündigt. Biden erließ ein entsprechendes Dekret mit dem Ziel, sensible Technologien zu schützen. Washington wirft Peking vor, US-Investitionen auszunutzen, um seine militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

„Wir wollen China daran hindern, sich die fortschrittlichsten Technologien zu beschaffen und zu nutzen, um die militärische Modernisierung voranzutreiben und die nationale Sicherheit der USA zu untergraben“, sagte ein Vertreter der US-Regierung. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist seit Langem schwer angespannt, auch wirtschaftlich.

Redaktion onvista/dpa-AFX