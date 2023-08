Dax Chartanalyse 11.08.2023: Die Kuh ist noch nicht vom Eis!

Widerstand: 15.960 16.050 Unterstützung: 15.860 15.710

Rückblick:

Der Index kletterte nach den US-Inflationsdaten gestern Nachmittag zeitweise über 16.050 Punkte, wurde aber noch vor XETRA-Schluss wieder recht deutlich abverkauft. Die Performance der US-Indizes am gestrigen Tag ist sehr bärisch einzustufen, nach neuen Bewegungshochs schlossen die Indizes an den Tagestiefs. Im Vergleich zu den US-Indizes - die allesamt in der Nähe der Wochentiefs notieren - hält sich der deutsche Leitindex auch am Freitag bislang recht wacker und kann die 15.900er Marke verteidigen.

Ausblick:

Die 16.000er Marke wurde gestern zwar kurzzeitig überwunden, nicht allerdings auf Stundenschlusskursbasis. Der Widerstand um diese Marke ist daher nach wie vor intakt. So lange diese Marke nicht per Stundenschlusskurs überwunden werden kann dominieren in den kommenden Stunden und Tagen weiterhin die Abwärtsrisiken für eine neue Verkaufswelle in den Bereich 15.600 bis 15.700 Punkte. Unterhalb von 16.000 ist dies das favorisierte Szenario.

Quelle: Tradingview

