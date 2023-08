Meine 3 Annahmen zum KI-Hype: Lernen wir aus der Vergangenheit!

Der KI-Hype ist die tragende Säule der aktuell positiven Stimmung am Aktienmarkt. Mit Aktien wie Nvidia, Microsoft, aber auch kleineren Namen wie Upstart geht es plötzlich stark bergauf. Guter Rat ist in diesen Börsenzeiten stets teuer.

Die Vergangenheit kann für uns ein guter Lehrmeister sein. Aus diesem Grund wollen wir heute dem KI-Markt ein wenig näher ins Auge sehen. Hier sind jedenfalls meine derzeitigen Annahmen zum KI-Hype, die ich aus vergangenen Boom-Phasen am Aktienmarkt ableite.

KI-Markt: Erst Begeisterung, dann Realität

Wir befinden uns jetzt in der Phase, in der die Begeisterung über die künstliche Intelligenz wohl maximal ist. Jeder CEO, der diese zwei Wörter in den Mund nimmt, wird gegenwärtig gefeiert. Die Aktienkurse steigen in der Regel. Das Potenzial scheint unendlich, auf das Risiko achten die wenigsten.

Wir haben diese Phasen der Begeisterung bereits zuvor gesehen. In der Dotcom-Blase schossen plötzlich Internet-Aktien in die Höhe. Jedes Geschäftsmodell, das auch nur in irgendeiner Weise das Internet bediente, wurde auch damals gefeiert. Das mag in einer gewissen Findungsphase vollkommen normal sein.

Eines dürfen wir bei dem ganzen KI-Hype jedoch nicht vergessen: Irgendwann setzt für gewöhnlich wieder die Realität ein. Bei vielen (nicht zwangsläufig allen!) Aktien kehren wir zur Normalität zurück. Auch im Hinblick auf die Bewertung. Das heißt, dass wir für den Moment stets an die Chance und auch das Risiko denken sollten, auch hinsichtlich der Bewertung.

Übrigens: Die Dotcom-Blase ist nicht der jüngste Fall, der dieses Schema zeigte. In Corona-Zeiten sind es Digitalisierungsaktien gewesen, die urplötzlich einen Boom erlebten. Bloß um dann eben wieder auf den Boden der Realität zurückzukehren. Ein weiterer Indikator dafür, dass ein solches Szenario auch bei KI-Aktien nicht unwahrscheinlich ist.

Die eigentliche Adaption dauert Jahre oder Jahrzehnte

Trotzdem sollten wir als Investoren nicht vergessen: Neue Märkte haben immer auch Gewinner. Wir haben uns gerade ein wenig pessimistisch auf ein mögliches Szenario konzentriert, das nicht so positiv erscheint. Aber vergangene Booms, so wie auch der Internet-Boom, haben gezeigt: Gewinner existieren. So zum Beispiel Amazon, das weiterhin den E-Commerce dominiert. Oder Alphabet (früher Google), das sich zunächst als Suchmaschine und dann als IT-Zentrum einen Namen gemacht hat.

Für uns als Investoren bedeutet das: Wir müssen uns schon heute auf die Suche nach guten Unternehmen und Aktien machen, die das Zeug zum Überleben haben. Wobei wir eines nicht vergessen dürfen: Die Adaption und die Akzeptanz eines neuen, innovativen Geschäftsmodells dauert womöglich Jahre. Oder auch Jahrzehnte.

Auch das haben vergangene Booms gezeigt. Es mag zwar in einigen Fällen schneller gehen. Geduld ist jedoch zumindest gefragt, bis ein gutes Unternehmen und ein visionäres Geschäftsmodell ihr volles Potenzial entfaltet haben. Und bis genügend Unternehmen und Verbraucher einen vollkommen neuen Prozess, ein Produkt oder eine Dienstleistung im Alltag und in hoher Anzahl nutzen.

KI-Aktien: Nicht die ersten Namen werden die besten sein

Zu guter Letzt und womöglich die wichtigste Lektion: Ich glaube, dass auch im Markt der KI-Aktien nicht zwangsläufig die frühen Akteure die besten sein müssen. Wir sehen derzeit einige spannende Unternehmen. Möglicherweise besitzen davon auch einige eine erfolgreiche Zukunft.

Der springende Punkt ist jedoch: Eine Innovation und auch eine Disruption schaffen häufig vollkommen neue Ansatzpunkte. Es könnte sein, dass sich Lösungen und Technologien entwickeln, die für uns heute noch kaum denkbar sind, bei denen wir aber erst in einigen Jahren oder ein, zwei Jahrzehnten sehen: Ist doch klar, dass das das nächste große Ding geworden ist.

Wir als Investoren müssen daher offen für Neues sein. Wir sollten die Realität jedoch nicht aus den Augen verlieren. Und wir benötigen vor allem Geduld und die besten Unternehmen. Kein einfaches Vorhaben, nicht wahr? Aber es ist trotzdem möglich.

Auf erfolgreiches Investieren in KI-Aktien.

Der Artikel Meine 3 Annahmen zum KI-Hype: Lernen wir aus der Vergangenheit! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Offenlegung: Vincent besitzt Aktien von Upstart. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia und Upstart.

Aktienwelt360 2023