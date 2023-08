Allianz-Aktie: 10.000 Euro vor 10 Jahren investiert – so viel Geld hättest du heute!

Stell dir vor, du hättest vor zehn Jahren 10.000 Euro in die Allianz-Aktie (WKN: 840400) investiert. Es wäre für dich vermutlich auch damals eine Value- und Dividenden-These gewesen. Mit soliden Gewinnrenditen hättest du deinen Vermögensaufbau bestreiten wollen.

Sagen wir es so: Der Ansatz hätte funktioniert. Schauen wir uns heute in der Retrospektive einmal an, wie sich eine solche Investition im Laufe der Zeit geschlagen hätte.

Allianz-Aktie: 10 Jahre, 10.000 Euro

Die Allianz-Aktie notierte am 16. August des Jahres 2013 jedenfalls auf einem Aktienkurs von ca. 115,60 Euro. Aus den 10.000 investierten Euro wären damit 86,5 Anteilsscheine geworden. Das ist definitiv eine größere Position, die heute jedoch deutlich größer geworden ist.

Schließlich notieren die Anteilsscheine des DAX-Versicherers heute auf einem Aktienkurs von 221,25 Euro. Die 85,6 Allianz-Aktien sind heute 19.138,12 Euro wert. Das ist wirklich eine sehr solide Performance. Pro Jahr hat es eine durchschnittliche Wertsteigerung in Höhe von 6,7 % gegeben. Vielleicht sieht das nicht wie die Welt aus. Aber es ist ein überaus solider Wert. Zumal die Kursperformance nicht der einzige Renditetreiber gewesen wäre.

Die Allianz-Aktie besitzt schließlich noch eine starke Dividende. In den letzten zehn Jahren hätten Investoren bei dem DAX-Versicherer insgesamt 80,15 Euro je Aktie als Ausschüttung erhalten. Brutto wären entsprechend 6.932,97 Euro dazu gekommen, wodurch sich der Gesamtbetrag auf 26.071,09 Euro beläuft. Netto und wenn wir bei der Dividende rund ein Viertel abziehen, sind es wiederum ca. 5.200 Euro Dividende, die die Allianz ihren Investoren ermöglicht hat.

Wir sehen daher: Die Allianz-Aktie ist ein solider Werttreiber in einem Portfolio gewesen. Kein regelrecht starker Performer. Aber ein solider Renditebringer, der ein Vermögenswachstum gebracht hätte. Das ist eine Ausgangslage, die gewiss nicht uninteressant ist.

Die Ausgangslage heute ist nicht unähnlich

Ob die Allianz-Aktie mit einer Investition heute über die nächsten zehn Jahre eine ähnliche Performance liefern kann, das ist eine spannende Frage. Meine These lautet: Durchaus! Die Bewertung ist jedenfalls alles andere als hoch und könnte damit auch in Zukunft ähnliche Renditen generieren.

Das Management der Allianz-Aktie rechnet für das laufende Jahr 2023 mit einem operativen Ergebnis von 14,2 Mrd. Euro. Plus/Minus der Schwankungsmilliarde, wobei der Finanzchef zuletzt seine Zuversicht geäußert hat, dass das obere Prognoseende durchaus sehr realistisch erscheint. Daraus könnte ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 10 folgen. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 5,15 %.

Alleine eine Gewinnrendite von 10 % in den kommenden zehn Jahren könnte ausreichen, um solide Wertzuwächse zu erzielen. Eine hohe Dividende gibt es weiterhin on top. Steigende Zinsen sollten im Asset-Management Wachstum bringen. Derzeit spricht für mich daher sehr wenig dagegen, dass die Allianz-Aktie in zehn Jahren eine ähnliche, moderate Erfolgsgeschichte hinlegt.

Der Artikel Allianz-Aktie: 10.000 Euro vor 10 Jahren investiert – so viel Geld hättest du heute! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz.

Aktienwelt360 2023