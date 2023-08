Dax Chartanalyse 23.08.2023: Technische Erholung hält an

Widerstand: 15.800 15.820 Unterstützung: 15.700 15.468

Rückblick:

Der Index startete heute morgen recht überraschend mit einer größeren Aufwärtskurslücke in den Handel, trotz schwacher US-Vorgaben. Im Anschluss probierte sich der Index erneut an einem Ausbruch über den Widerstand um 15.800 Punkte, wurde aber vom schwachen Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor in Deutschland ausgebremst. Im Anschluss probieren sich die Käufer erneut an einem Comeback, das Eröffnungsgap von heute Morgen ist immer noch offen.

Ausblick:

Sollte ein neues Bewegungshoch oberhalb von 15.800 Punkte gelingen, würde dies vom RSI-Indikator nicht mehr bestätigt werden. Unter Chance-Risiko-Aspekten ist daher hier aktuell eher die Shortseite interessant. Ein Bruch der kurzfristig relevanten Aufwärtstrendlinie im Stundenchart sollte größere Verkäufe nach sich ziehen in Richtung 15.600 Punkte, potenziell deutlich tiefer. Erst wenn es denn Käufern gelingt, den Index oberhalb von 15.800 Punkten zu etablieren, würde neues Aufwärtspotenzial Richtung 16.000 Punkte generiert werden.

Quelle: Tradingview

