IRW-News: Manuka Resources Ltd. : Manuka Resources Limited: Steigerung der gesamten Goldressourcen bei Mt Boppy von 360 %

IRW-PRESS: Manuka Resources Ltd. : Manuka Resources Limited: Steigerung der gesamten Goldressourcen bei Mt Boppy von 360 %

Steigerung der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen von 80 %

Manuka Resources Limited (Manuka oder das Unternehmen) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Mt Boppy zu veröffentlichen. Kürzlich wurde die Goldproduktion beim Projekt fortgesetzt, zunächst durch die Siebung von Gesteins- und Bergehalden. Trockenbergeeinlagerungen von historischen Untertagebetrieben

Höhepunkte:

- Gesamte Goldressourcen bei Mt Boppy um fast das Vierfache auf 160.100 oz mit Gehalt von 2,01 g/t Au gestiegen, einschließlich

nachgewiesener Ressourcen von 106.850 t mit 5,25 g/t Au (18.028 oz Gold);

angedeuteter Ressourcen von 715.088 t mit 2,54 g/t Au (58.477 oz Gold);

vermuteter Ressourcen von 1.770.335 t mit 1,47 g/t Au (83.608 oz Gold).

- Nachgewiesene und angedeutete (M&I) Ressourcen um ca. 79 % auf ca. 76.500 oz mit Gehalt von 3,53 g/t gestiegen

- Erstes Ressourcenupgrade seit über 12 Monaten, das Ergebnisse von jüngsten Großprobennahmen und Siebungsbewertung von Gesteinshalden und Berge beinhaltet

- Manuka geht vernünftigerweise davon aus, dass Großteil von vermuteter Ressource zu angedeuteter Ressourcenkategorie hochgestuft wird, sobald Produktion fortgesetzt wird, und dass zusätzliche Unzen zu vermuteter Ressource hinzugefügt werden

- Manuka muss noch Tiefenerweiterungen von Mt Boppy erproben, was Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum bietet

Dennis Karp, Executive Chairman von Manuka, sagte:

Mt Boppy hat alles, um ein außergewöhnliches Goldaktivum zu werden. Nachdem wir als börsennotiertes Unternehmen mit 44.000 oz Au an Ressourcen bei Mt Boppy begonnen haben, haben wir nun über 41.000 oz Au (560.000 t mit einem Gehalt von 3 g/t) produziert und verfügen immer noch etwas mehr als das in den aktuellen M&I-Ressourcen. Darüber hinaus haben wir gerade weitere 280.000 oz hinzugefügt und müssen unsere vielversprechendsten Explorationsziele noch erproben.

Angesichts des erwarteten Cashflows von unserer Goldproduktion befinden wir uns in einer starken Position, um nicht nur unsere vermuteten Unzen in höhere Kategorien hochzustufen, sondern auch die gesamte Ressource kontinuierlich zu erweitern.

Ressourcenerklärung für Mt Boppy

Die Mineralressourcen bei Mt Boppy von insgesamt 2.090.423 t mit einem Gehalt von 1,46 g/t Au (98.367 oz Au) wurden durch eine Großprobennahme und eine Siebungsbewertung von Gesteins- und Bergehalden im Konzessionsgebiet MLs beschrieben. Diese sind eine Ergänzung der gesamten Tagebauressourcen bei Mt Boppy, die bereits am 29. Juli 2022 an der ASX gemeldet wurden: 281.850 t mit einem Gehalt von 4,95 g/t Au (44.820 oz, die unverändert bleiben). Die revidierten gesamten klassifizierten Mineralressourcen sind in Tab. 1 dargestellt.

Die Mineralressourcenschätzung für Mt. Boppy enthält Folgendes:

- Vor-Ort-Gesteinshalden und Bergelager, wobei die Vor-Ort-Goldgehalte von Großprobenmaterial stammen, das durch mechanisches Schürfen und Graben bis in eine Tiefe von 2 bis 3 m und Sieben der Größenfraktionen +200, -200+20, +8-20 und -8 mm gewonnen wurde, wobei Kegelmessungen zur Ermittlung der Massenverteilung und des behandelten Gesamtvolumens durchgeführt wurden.

- Tagebau-Grubenmodell, das am südlichen Ende der Lagerstätte Mt. Boppy eine Tiefe von 215 m unterhalb der Oberfläche erreicht. Die Ressourcen wurden im Juli 2022 in Bezug auf die aktuelle Grubenstruktur bekannt gegeben. Das Material innerhalb der Grubenstruktur wird unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 1,6 g/t Au bekannt gegeben, während das Material unterhalb der Grubenstruktur mit einem Cutoff-Gehalt von 3,0 g/t Au bekannt gegeben wird. Die Abbaustelle ist zurzeit geflutet und für den Abbau unzugänglich. Um diese Ressourcen zu erschließen und abzubauen, sind eine Entwässerung und ein Seitenwandvorschub erforderlich.

- Gehaltsmodell, das unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 1,6 g/t über der Mineralzone Boppy South erstellt wurde. Für dieses Projekt sind noch abschließende Bohrungen und Bewertungen erforderlich, bevor die Errichtung eines kleinen Tagebaus geprüft werden kann.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71764/MtBoppyResourceUpdateAugust242023final_De_PRcom.001.png

Tab. 1: Goldressourcen bei Mt. Boppy per 21. August 2023

Die vorangegangene Ressourcenerklärung vom Juli 2022¹ ist in Tab. 2 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71764/MtBoppyResourceUpdateAugust242023final_De_PRcom.002.png

Tab. 2: Goldressource bei Mt. Boppy per 19. Mai 2022

Eine Zusammenfassung der Aufteilung der aktuellen Ressourcen (Gesteinshalden, Berge Trockenbergeeinlagerungen von historischen Untertagebetrieben

und Hartgestein-Tagebau) ist in Tab. 3 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71764/MtBoppyResourceUpdateAugust242023final_De_PRcom.003.png

Tab. 3: Goldressource bei Mt. Boppy nach Typ per 21. August 2023

Eine vermutete Mineralressource ist weniger vertrauenswürdig als eine angedeutete oder nachgewiesene Mineralressource und kann daher nicht in eine Erzreserve umgewandelt werden. Vernünftigerweise ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen mit Fortdauer der Explorationen zu angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden können.

Basierend auf der hierin angegebenen Studie wird die beschriebene Mineralisierung der Lagerstätte Mt. Boppy als nachgewiesene, angedeutete und vermutete Ressource gemäß den Definitionen des JORC-Code (2012) klassifiziert, wie in den Tabellen 1 und 3 angegeben. Die Mineralressource wird für den Boppy-Tagebau bis zur voraussichtlichen Grubenaufnahme am 30. November 2021 abgebaut, ebenso wie das behandelte (gesiebte) Material auf der Boppy-ROM-Halde per 21. August 2023.

Bewertung von Gesteinshalden und Berge

Das Unternehmen hat mit der Goldproduktion von der Siebung von Gesteinshalden- und Bergematerial bei Mt Boppy ROM begonnen. Die Bewertung von Großproben wurde fortgesetzt und die Bewertung der Taubgesteinshalde Mt. Boppy Main, der niedriggradigen Gesteinshalde und der Berge beim Staubecken TSF3 wurde weiterentwickelt.

Diese Schätzung beinhaltet die Bewertungsdaten der Gesteinshalde, die seit dem letzten Mineralressourcenupdate am 29. Juli 2022 zusammengestellt wurden.

Die Bewertungsmethodik ermöglichte die Bewertung der wirtschaftlichen Machbarkeit der Aufbereitung von gesiebtem Gesteinshalden- und Bergematerial (dieses wurde bereits gemahlen und cyanisiert).

Die bisherige Methodik beinhaltete Folgendes:

- Vorläufige manuelle Siebung auf einem 40-m-Raster

- Schürfgrabung von 2 bis 3 m tiefen Gruben mit einer 200-mm-Skelettschaufel auf einem 40-m-Raster

- 8-mm-Trommelsiebung der Halde unter 200 mm, die zu einer 12-mm-Trommelsiebung weiterentwickelt wurde

- Dreischichtige Flachsiebung von Halden unter 200 mm, die Kegel unter 10, +10-22, +22-200 mm ergibt

- Materialkegel wurden alle zwei verarbeiteten Frontladerschaufeln für die Analyse entnommen

- Backup-Splits einer jeden Größenprobe wurden ebenfalls entnommen, ebenso wie Trüben vor der Bottle-Roll-Analyse

Tab. 4 (unten) zeigt die Menge des bewerteten Materials für die unterschiedlichen Materialquellen. Bis dato wurden über 5.000 t an Haldenmaterial erprobt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71764/MtBoppyResourceUpdateAugust242023final_De_PRcom.004.png

Tab. 4: Haldenbewertung von Mt Boppy, getestetes Material

Abb. 1 zeigt eine Drohnenaufnahme der Boppy ROM-Großprobennahme. Die Siebung erfolgt zentral, wobei Halden mit -8 und +8-20 erzeugt werden. Die Arbeiten haben eine deutliche Steigerung des Gehalts in der -8-mm-Fraktion gezeigt. Ein +8-20-mm-Split wird auch als niedriggradige Halde erzeugt. Abb. 2 zeigt die angezeigten Gehalte für die unterschiedlichen gesiebten Größen für Mt Boppy ROM.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71764/MtBoppyResourceUpdateAugust242023final_De_PRcom.005.jpeg

Abb. 1: Drohnenansicht der Grabenbewertung der Gesteinshalde und der Berge von Mt Boppy ROM

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71764/MtBoppyResourceUpdateAugust242023final_De_PRcom.006.png

Abb. 2: Mt Boppy ROM Au g/t im Vergleich zur Siebfraktion

Die Goldanalysen wurden für die unterschiedlichen Größenfraktionen im Labor Wonawinta durchgeführt, wobei externe Kontrollen bei Gekko Laboratory (Ballarat) und ALS (Orange) durchgeführt wurden. Die Analysen beinhalten eine systematische Bottle-Roll-Schätzung des Goldes in einer für eine Cyanidation geeigneten Lösung (AAS), eine Analyse der Rückstände auf Gold in säurelöslichen Feststoffen (Königswasser) sowie eine kombinierte Analyse des gesamten Goldes in der Lösung. Bei Gekko wurden auch Bottle-Roll-Tests und Brandproben durchgeführt.

In Tab. 5 sind die unterschiedlichen Oberflächenhalden und die aktuelle Ressourcenschätzung angegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71764/MtBoppyResourceUpdateAugust242023final_De_PRcom.007.png

Tab. 5: Quellen und geschätzte Ressourcen von Oberflächen-Gesteinshalde und Berge bei Mt. Boppy

Insbesondere der verbleibende Bereich der Hauptabraumhalde Mt Boppy Main Waste stellt ein laufendes Evaluierungsziel dar, das sich auf 101-151 Koz Au mit In-situ-Gehalten von schätzungsweise zwischen 1,28 und 1,56 g/t Gold beläuft.

*Die vorstehenden Angaben zu den Mineralressourcen entsprechen dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) 2012 Edition. Aufgrund von Rundungen auf die entsprechenden signifikanten Zahlen können geringfügige Abweichungen auftreten. Alle gemeldeten Tonnagen sind trockene metrische Werte.

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSON

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcen von Mt Boppy Abraum beziehen, basieren auf den Informationen und unterstützenden Dokumenten, die von Herrn Philip Bentley, einem vom South African Council of Natural Sciences (SACNASP Nr. 400208/05) zertifizierten Sachverständigen und Chefgeologen von Manuka Resources Ltd. erstellt wurden, und geben diese getreu wieder.. Herr Bentley verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Bentley erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in die Erklärung aufgenommen werden.

Über Manuka

Manuka Resources Limited (ASX: MKR) ist ein australisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das über bedeutsame Aktiva im Cobar Basin im mittleren Westen von New South Wales verfügt. Neben der jüngsten Übernahme der Firma Trans-Tasman Resources Limited, dem Eigentümer des Vanadium-Titan-Magnetit-(VTM)-Projekts Taranaki, hält das Unternehmen auch sämtliche Rechte an zwei vollständig genehmigten Bergbauprojekten, einem Goldprojekt und einem Silberprojekt, die sich beide im Cobar Basin befinden, und zwar:

- Gold: Die Goldmine Mt. Boppy samt einem Bergbaucamp für 48 Personen sowie benachbarten Pachtgrundstücken. Die Mine beherbergt eine obertägige Mineralressource ASX-Meldung vom 29. Juli 2022

sowie ROM-Erze und Material aus Abraum/Verarbeitungsrückständen, die allesamt durch Siebung aufgewertet werden könnten. Das Unternehmen hat ein Projekt zur Siebung und Goldgewinnung gestartet, das Produkt wird in der Betriebsanlage Wonawinta verarbeitet. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass das Gold aus diesen Quellen über einen Zeitraum von rund drei Jahren gewinnbringend extrahiert werden kann. Manuka wartet außerdem die Ergebnisse seines bevorstehenden Explorationsprogramms ab, mit dem festgestellt werden soll, ob der Bergbau zur Erweiterung der Mine Mt. Boppy in Zukunft unter oder über Tage stattfinden soll.

- Silber: Das Silberprojekt Wonawinta samt Mine, Bergbaucamp für 84 Personen, Verarbeitungsanlage und benachbarten Pachtgrundstücken. Diese Mine war früher als größter Produktionsbetrieb für primäres Silber in Australien bekannt und beherbergt eine umfangreiche JORC-konforme Ressource ASX-Meldung vom 1. April 2021

. Die Verarbeitungsanlage Wonawinta ist für eine Kapazität von über 850.000 Tonnen jährlich ausgelegt (die das Unternehmen nun auf über 1,0 Mio. Tonnen jährlich erweitern will). Das Unternehmen hat vor kurzem eine Betriebsanlage errichtet und die metallurgische Ausbeute optimiert.

Auf dem etwa 1.150 km² großen Konzessionsgebietspaket von Manuka im Cobar Basin gibt es eine Reihe äußerst vielversprechender Basismetall-Explorationsziele.

Für das VTM-Eisensandprojekt Taranaki wurde vor kurzem eine erste Vanadiumressource ASX-Meldung vom 1. März 2023

veröffentlicht, dank der das Projekt zu einem der größten Vanadium-Bohrprojekten weltweit avanciert. Das Projekt, das über eine Bergbaulizenz verfügt, ist im untersten Quartil der Kostenkurve für die Eisenerzproduktion angesiedelt. Das Unternehmen wartet noch die neue Umweltgenehmigung ab, bevor es mit den Arbeiten an seiner bankfähigen Machbarkeitsstudie beginnt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71764/MtBoppyResourceUpdateAugust242023final_De_PRcom.008.jpeg

Diese Mitteilung wurde vom Chairman von Manuka Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dennis Karp

Executive Chairman

Manuka Resources Limited

0412 268 114

Media Contact

Ben Henri

M+C Partners

0473 246 040

Manuka Resources Limited -

Level 4 Grafton Bond Building,

201 Kent St Sydney NSW Australia 2000

Tel 02- 7253 2020

www.manukaresources.com.au

Die vollständige Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02701864-2A1468789?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Wichtige Informationen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Kommentare über zukünftige Ereignisse, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Performance seiner Geschäfte. Zukunftsgerichtete Begriffe wie erwarten, sollten, könnten, könnten, vorhersagen, planen, werden, glauben, prognostizieren, schätzen, anstreben oder andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für künftige Leistungen angesehen werden. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht lehnt das Unternehmen jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht zu veröffentlichen, um veränderten Erwartungen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, Rechnung zu tragen. Weder die beschränkte Partei noch irgendeine andere Person gibt eine Zusicherung oder Garantie, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausgedrückten oder implizierten Ereignisse eintreten werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71764

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71764&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000090292

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.