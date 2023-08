Dax Chartanalyse 29.08.2023: 15.900 eine Nummer zu groß?

Widerstand: 15.900 16.000 Unterstützung: 15.796 15.600

Rückblick:

Der positive Wochenstart vom gestrigen Montag setzte sich am Dienstagvormittag zunächst weiter fort, obwohl das GfK Konsumklima für Deutschland noch schlechter kam am Morgen, als ohnehin erwartet.

Nach einem Aufwärtsgap zum Handelsstart kletterte der Index am Vormittag bis an den zentralen Widerstand um 15.900 Punkte, bevor die Käufer in die Schranken verwiesen wurden.

Ausblick:

Bislang ist die Erholungsbewegung seit dem Zwischentief vom Freitagnachmittag um 15.600 Punkte lediglich als technische Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend zu bewerten. Entsprechend ist das Chance Risiko-Profil für die Longseite auf dem aktuellen Kursniveau eher unattraktiv. Neue prozyklische Verkaufssignale entstehen bei einem Stundenschluss südlich von 15.800 Punkten - In dem Falle stünde aller Voraussicht nach schnell der Bereich um 15.600 Punkte wieder auf der Agenda.