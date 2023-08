An der Frankfurter Börse dürften die Kurse am Dienstag noch etwas weiter steigen. Mit einer international guten Stimmung im Rücken taxierte der Broker IG den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15.824 Punkte - nach einem etwa ein Prozent höheren Wochenstart.

Zuvor ließen die globalen Leitbörsen weitere Kursgewinne folgen. In Asien zogen die Kurse weiter an. Sie hatten bereits tags zuvor auf eine Steuersenkung auf Aktiengeschäfte in China positiv reagiert.

Anleger hoffen nun auf die Entschlossenheit der chinesischen Regierung, die eigene Wirtschaft stärker zu stützen. Dann könnte sich das Stimmungsbild von "zu wenig, zu spät" zu einer zuversichtlicheren Haltung verschieben, hieß es von Anlageexperten der Schweizer Bank UBS.

Auch aktuellen Gespräche zwischen den USA und China sind ebenfalls wichtig für Anleger. US-Handelsministerin Gina Raimondo ist bis Mittwoch auf China-Reise. Sie einigte sich bereits mit dem chinesischen Ressortchef Wang Wentao im Streit um Handelsfragen auf die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe. Anleger könnten dies als Anzeichen einer Entspannung werten, hieß es.

Wall Street weiter erholt

Die US-Börsen haben sich am Montag nach guten Nachrichten aus China weiter von ihrem jüngsten Rückschlag erholt. Gegen Handelsende zog das zwischenzeitlich lahmende Kaufinteresse wieder an, sodass der Leitindex Dow Jones Industrial 0,62 Prozent höher mit 34.559,98 Punkten schloss. Am Freitag war er im Verlauf auf den tiefsten Stand seit gut sechs Wochen abgerutscht.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,63 Prozent auf 4.433,31 Punkte hoch. An der Technologiebörse Nasdaq gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 am Ende 0,74 Prozent auf 15.052,46 Punkte.

Auch Asiens Börsen erholen sich weiter

Die Hoffnung auf weitere Konjunkturmaßnahmen durch Chinas Regierung hat die Erholung der asiatischen Börsen am Dienstag weiter angetrieben. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg im späten Handel um etwa ein Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um fast zwei Prozent zu. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,3 Prozent.

Renten

Bund-Future 132,23 +0,08%

Devisen: Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0825 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0808 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm, allerdings zumeist aus der zweiten Reihe und daher mit geringerer Marktrelevanz. Aus Deutschland und Frankreich werden Indikatoren zur Verbraucherstimmung erwartet. In den USA wird ebenfalls eine Umfrage unter Verbrauchern veröffentlicht. Hinzu kommen Zahlen vom Immobilienmarkt, dessen Entwicklung für die Stimmung der Konsumenten ebenfalls von Bedeutung ist.

Euro/USD 1,0823 0,04%

USD/Yen 146,52 -0,01%

Euro/Yen 158,58 0,03%

Ölpreise bewegen sich am Morgen kaum

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 84,38 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 80,02 Dollar.

Die Impulse für den Handel halten sich seit Wochenbeginn in Grenzen. Tendenzielle Belastung kommt von der schwachen Wirtschaft Chinas, das zu den größten Ölverbrauchsländern der Welt zählt. Die Volksrepublik leidet unter einer Vielzahl konjunktureller und struktureller Belastungen, darunter der kriselnde Immobilienmarkt.

Unterstützung liefert dagegen das knappe Rohölangebot aus großen Förderländern wie Saudi-Arabien oder Russland. Die Anbieter stemmen sich damit gegen aus ihrer Sicht zu niedrige Erdölpreise. Zudem notierte der US-Dollar zuletzt etwas schwächer, was Rohöl für Nachfrager aus anderen Währungsräumen aufgrund von Wechselkurseffekten vergünstigt.

Brent 84,41 -0,01 USD

WTI 80,07 -0,03 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STRATEC AUF 58 (62) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 8,80 (7,50) EUR

- JEFFERIES HEBT ENCAVIS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 19 (20) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 8 (7,50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ATOSS SOFTWARE AUF 200 (190) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DRÄGERWERK AUF 38 (36) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VERBIO AUF 58 (56) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VOSSLOH AUF 42 (40) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT CANCOM AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 27 (41) EUR

- JEFFERIES SENKT COMPUGROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 45 (55) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NAGARRO AUF 112 (136) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 85 (87) EUR - 'HOLD'

- WDH/BAADER BANK HEBT EVONIK AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 17,50 (20,00) EUR

- BARCLAYS HEBT BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND AUF OW (EW) - ZIEL 132 (147) PENCE

- BARCLAYS HEBT BRITVIC AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 1100 (1000) PENCE

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 65 (56) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT HEINEKEN AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 110 (100) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 180 (185) SEK - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/BAADER BANK STARTET SKAN GROUP MIT 'REDUCE' - ZIEL 74 CHF

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Evotec, Halbjahreszahlen (detailliert) (14.00 h Pk)

07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen (detailliert)

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung

11:00 DEU: Va-Q-tec, Hauptversammlung

22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen

DEU: GK Software, Q2-Zahlen

DEU: Invision, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/23

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/23

08:00 SWE: BIP Q2/23

08:00 SWE: Handelsbilanz 7/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/23

09:00 CZE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

15:00 USA: FHFA-Index 6/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

10:00 DEU: Pk zu Vorstellung DIHK-Energiewende-Barometer 2023 mit DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derecks

USA/CHN: US-Handelsministerin Raimondo besucht China (bis 30.8.)

Redaktion onvista/dpa-AFX