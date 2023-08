Nachlassender Zinsdruck könnte den Dax am Mittwoch wieder an die runde Marke von 16.000 Punkten heranführen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,33 Prozent im Plus auf 15.984 Punkte. Damit würde er seine Erholung seit Wochenbeginn fortsetzen.

Die aktuelle Monatsbilanz für den August bleibt aber klar negativ. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und den Börsen in Europa, den USA und Asien Schub gegeben.

Ob der Zinsdruck auch hierzulande nachlässt, wird sich im Tagesverlauf zeigen. Nach ersten Signalen aus den Bundesländern werden am Nachmittag die Verbraucherpreise für Deutschland für August bekannt gegeben. Die Vorgaben dafür sind laut der Helaba gemischt, denn entlastenden Entwicklungen bei den Erzeuger-, Großhandels- und Importpreisen stünden die zuletzt wieder erhöhten Energiepreise gegenüber. "Ein monatliches Plus des Verbraucherpreisindexes muss daher ins Kalkül gezogen werden", hieß es hierzu.

US-Indizes erholen sich weiter

Die US-Börsen haben sich am Dienstag den dritten Tag in Folge erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus und schloss 0,85 Prozent höher bei 34.852,67 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,45 Prozent auf 4.497,63 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es sogar um 2,15 Prozent auf 15.376,55 Punkte hoch.

Die Erholung in China stockt

Die Erholung der chinesischen Börsen ist am Mittwoch teils ins Stocken geraten. Jüngst hatten einige kleinere Konjunkturmaßnahmen der Regierung die Laune der Investoren ein wenig aufgehellt, einen großen Wurf gab es bislang aber noch nicht. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, fiel im späten Handel um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte hingegen moderat um 0,4 Prozent zu. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,5 Prozent.

Renten

Bund-Future 132,34 -0,12%

Der Euro hat am Mittwoch seine am Vortag erzielten Gewinne gegenüber dem US-Dollar überwiegend halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0860 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0803 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag hatte der Euro von schwachen Konjunkturdaten aus den USA profitiert. Die Zinserwartungen an die US-Zentralbank Federal Reserve wurden dadurch gedämpft, woraufhin der Dollar unter Druck geriet. Der Euro profitierte von dieser Entwicklung.

Zur Wochenmitte steht eine ganze Reihe von Wirtschaftszahlen auf dem Programm. In Europa werden unter anderem neue Inflationsdaten aus Deutschland erwartet. In den USA veröffentlicht die Regierung Wachstumszahlen für das zweite Quartal. Außerdem werden Daten vom Arbeitsmarkt bekannt gegeben.

Euro/USD 1,0860 -0,19%

USD/Yen 146,22 0,24%

Euro/Yen 158,78 0,04%

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,74 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 81,50 Dollar.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise von Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen kräftigen Rückgang der landesweiten Ölvorräte. Am Mittwochnachmittag gibt die Regierung ihre wöchentlichen Bestandszahlen bekannt. Die Daten führen am Rohölmarkt häufig zu Preisausschlägen.

Für Auftrieb sorgt auch, dass sich die chinesische Regierung zunehmend gegen die heimische Konjunkturschwäche stemmt. Zurzeit werden quasi im Tagesrhythmus neue Hilfen verkündet. China zählt mit den USA zu den weltgrößten Ölverbrauchsländern.

In den Vereinigten Staaten sorgt die Erwartung für Zuversicht, dass die US-Zentralbank Fed auf ein Ende ihrer geldpolitischen Straffung zusteuern könnte.

Brent 85,75 +0,26 USD

WTI 81,49 +0,34 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 31 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/SOCGEN HEBT FRAPORT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 65 (52) EUR

- BERNSTEIN SENKT TEXAS INSTRUMENTS AUF 'UNDERPERFORM' (MP) - ZIEL 145 USD

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 1220 (1150) DKK - 'HOLD'

- RBC SENKT HEINEKEN AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 78 (86) EUR

Termine Unternehmen

06:50 LUX: Aroundtown, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

DNK: Lego, Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 8/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/23

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 8/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/23 (vorab)

10:00 CHE: Credit Suisse - CFA Index 8/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 8/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 8/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 8/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/23

14:30 USA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/23 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:00 ESP: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister

+15.00 Pk

10:00 DEU: Pk Allianz pro Schiene, ACE Auto Club Europa und Allgemeiner Deutscher Fahrradclub zur Verkehrspolitik der Regierung

DEU: Halbzeit-Klausur des Bundeskabinetts

+ ca. 10.20 O-Ton Bundesjustizminister Marco Buschmann zum Eckpunktepapier für ein Bürokratieentlastungsgesetz

+ 12.00 Pk Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner

+ 13.30 Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Digitalgesetzen

10:00 DEU: Pk ifo-Bildungsbarometer mit Prof. Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, München

13:00 DEU: Pk zur Eröffnung der Internationalen Funkausstellung (IFA), Berlin

18:00 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Vorständin der Verbraucherzentrale-Bundesverband, Ramona Pop

USA/CHN: US-Handelsministerin Raimondo besucht China (bis 30.8.)

Redaktion onvista/dpa-AFX