Wirtschaft trübt sich ein | Enttäuschungen im Tech-Sektor

Wir sehen nach der gestrigen Rallye einen verhaltenen Start in den Tag. In Anbetracht der überwiegend enttäuschenden Umsatz- oder Ertragsaussichten bei den seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen, gar nicht so schlecht. Die Aktien von Ambarella verlieren 20%, mit BOX fast 10%, HP rund 9% und HP Enterprises rund 2% auf der Verliererseite. Die Aktien von Tesla werden von Guggenheim erneut mit Sell eingestuft. Die Entwicklung der US-Lagerbestände deuten darauf, dass das Angebot schneller steigt als die Nachfrage. Seit Beginn des Quartals soll der Lagerbestand um rund 50% gestiegen sein, mit dem größten Anstieg für das Model Y. Die dortigen Analysten haben ein Kursziel von $125.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

00:18 - Rücklauf bei Renditen der Staatsanleihen

02:10 - Wirtschaft verliert an Dynamik

03:10 - Staatsanleihen interessanter als Aktienmarkt | Handelsspanne im S&P

04:11 - Wirtschaftsdaten (PMI, JOLTS, ADP, Verbrauchervertrauen)

06:30 - Inflationsdaten (u.a. Verbraucherpreise Spanien & Deutschland)

08:30 - Fazit zum Inflationsbild

09:20 - Stimmung zu China bleibt negativ

10:55 - PDD | Nio

11:48 - Tesla

12:50 - Umbrella | Box

14:25 - HP | HP Enterprise

17:00 - Fazit | Ausblick: PCE, Verbraucherpreise, Arbeitsmarkt

17:55 - Japan und der japanische YEN | Strategie zum Yen

19:25 - Ausblick heute Abend



